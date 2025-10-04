Opt persoane au ajuns la spital în urma unui accident în care au fost implicate un microbuz și un autoturism, la Câmpia Turzii

Opt persoane au fost transportate la spital, sâmbătă dimineața, în urma unui accident în care au fost implicate un microbuz şi un autoturism, în municipiul Câmpia Turzii.

Accidentul a avut loc pe strada Laminoriștilor din municipiul Câmpia Turzii, potrivit Ştiri de Cluj.

„La fața locului au ajuns o autospecială cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD şi patru echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Cluj. Echipajele operative au găsit un microbuz şi un autoturism avariate, fără persoane încarcerate în acestea. Au fost consultate zece persoane la locul accidentului, dintre care opt au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare", au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Cluj.

Conform primelor evaluări, cei cinci bărbaţi şi trei femei transportaţi la spital prezentau afecţiuni uşoare

Amintim că un grav accident rutier a avut loc pe 1 octombrie în municipiul Cluj-Napoca. Un copil de 12 ani a fost spulberat de o mașină care a ajuns pe trotuar.

Un alt accident rutier, cu trei autovehicule implicate, a avut loc joi, 2 octombrie, pe DN 13 Brașov-Rupea. O persoană a murit iar alta a fost rănită.