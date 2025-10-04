Bărbat rănit într-un accident pe A1, la ieşirea spre Cisnădie. Traficul rutier, blocat parțial

Traficul rutier este blocat parţial pe autostrada A1 Bucureşti - Sibiu, la ieșirea spre Cisnădie, sâmbătă, din cauza unui accident în care au fost implicate două autovehicule. O persoană este rănită.

La faţa locului au fost mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, şi o autospecială de stingere, potrivit Agerpres.

În urma accidentului, un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani a fost rănit, acesta suferind un traumatism la picior, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu,

Victima a primit îngrijiri medicale la faţa locului şi este transportat la UPU Sibiu conştient.

În zonă se circulă pe banda de urgenţă, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu.

