Tragedie în Neamț: un copil de 6 ani a fost lovit mortal de un șofer în timp ce mergea pe bicicletă

Un copil de 6 ani a murit marți, 16 septembrie, după ce a fost lovit de o mașină în Târgu-Neamț.

Copilul circula cu bicicleta pe câmp, iar la un moment dat a intrat pe şosea, fiind accidentat, scrie News.ro.

„Astăzi, în jurul orei 16:50, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Târgu-Neamţ au fost sesizaţi, de un conducător auto, cu privire la faptul că a fost implicat într-un eveniment rutier.

În urma verificărilor efectuate de poliţişti, s-a stabilit faptul că, în timp ce un tânăr, în vârstă de 19 ani, conducea un autoturism, pe DC1, în localitatea Brusturi, ar fi surprins şi accidentat un minor, în vârstă de 6 ani, ce se deplasa cu bicicleta pe un teren cu vegetaţie şi ar fi pătruns pe DC1”, a transmis, marţi, IPJ Neaţ.

În urma evenimentului rutier a rezultat decesul minorului. În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.

Săptămâna trecută, un biciclist din București a fost lovit mortal de o mașină, duminică noaptea, 7 septembrie, pe Bd. Regele Mihai, la intersecția cu Aleea Primo Nebiolo din București.

La data de 07.09.2025, în jurul orei 23:30, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulație pe Bd. Regele Mihai I.

Conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 21 de ani, care se deplasa pe Bd. Regele Mihai I, dinspre Piața Arcul de Triumf către Piața Presei, la intersecția cu Aleea Primo Nebiolo, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a acroșat un bărbat în vârstă de 59 ani, care se deplasa pe bicicletă”, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat.