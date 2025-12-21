Marş în Capitală, duminică de la ora 17.00: „Morţii nu mai au răbdare”

Un marş memorial va avea loc duminică, de la ora 17.00, în Capitală, pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Piaţa Revoluţiei. ”Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine care pătează fără drept de apel trecutul, prezentul şi viitorul României”, spun organizatorii, Rezistenţa, Asociaţia „21 Decembrie 1989” şi Asociaţia MEA.

„În decembrie 1989, 1141 de eroi-martiri ne-au dat LIBERTATE. După 36 de ani, FII VOCEA LOR şi cere pentru ei DREPTATE! Marş memorial 21 decembrie 1989. Sângele celor ucişi în decembrie 1989 nu poate fi spălat de niciun complet aranjat. Jertfa celor care ne-au dat dreptul să vorbim liber nu poate fi prescrisă. Suferinţa familiilor celor omorâţi în Timişoara, Bucureşti şi peste tot în ţară este adâncită de impunitatea criminalilor. An de an, politicienii depun coroane şi ţin discursuri fără nicio finalitate. De 36 de ani, eroii-martiri din decembrie 1989 sunt ucişi prin nepăsare şi corupţie”, se arată pe pagina de Facebook a evenimentului.

Potrivit organizatorilor, un proces care trenează peste trei decenii nu poate fi altceva decât „o farsă”:

„Urmașii își plâng morții, iar inculpații se bucură de pensii și beneficii sau chiar ajung să fie îngropați cu onoruri militare.Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine care pătează fără drept de apel trecutul, prezentul şi viitorul României. Nu putem vorbi despre justiţie în România fără pedepsirea celor vinovaţi pentru sângele vărsat. Morţii nu mai au răbdare. Avem datoria să fim vocea lor şi să strigăm răspicat JUSTIŢIE, NU CORUPŢIE!”

„Vom striga pe rând numele fiecărui erou-martir cunoscut”

Marșul este programat să înceapă la ora 17.00, din Piaţa Victoriei și este estimat la cinci ore și jumătate.

„Pornim în marș către Piața Universității, km 0 al democrației noastre, unde vom ține un moment de reculegere în memoria celor uciși pentru libertate. Încheiem marșul în Piața Revoluției, în fața Ministerului de Interne, unde vom striga pe rând numele fiecărui erou-martir cunoscut”, anunță organizatorii.