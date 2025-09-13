Un bărbat s-a urcat pe stâlpul nocturnei de la stadionul Ceahlăul din Neamț. Este a doua escaladare în 3 zile. Reacția autorităților

Radu Chelici (46 de ani) s-a urcat sâmbătă pe un stâlp de nocturnă la stadionul Ceahlăul din Piatra-Neamț, repetând protestul său de pe stâlpul telegondolei, iar pompierii și polițiștii au fost mobilizați pentru a-l convinge să coboare.

Este alertă în Piatra Neamț. Pompierii intervin după ce un bărbat s-a urcat pe nocturna stadionului din oraș

După ce-a protestat împotriva procurorului DIICOT care-l anchetează pentru trafic de droguri de pe stâlpul telegondolei, Radu Chelici (46 de ani) s-a mutat, astăzi, 13 septembrie, pe un stâlp al instalației de nocturnă de la stadionul Ceahlăul din Piatra Neamț, potrivit ziarulatitudineadeneamt.ro.

Ulterior, bărbatul a sunat la 112, exact ca data trecută. Evident, au fost mobilizate echipaje de pompieri și polițiști, cu negociatori, să-l convingă să coboare.

”În aceste momente forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț intervin în municipiul Piatra-Neamț pentru salvarea unei persoane ce se află pe un stâlp de iluminat (nocturna) de la stadionul Ceahlăul din municipiul Piatra Neamț”, a transmis ISU Neamț.

Tocmai astăzi, de ziua lor, când au activități programate, pompierii militari trebuie să stea – cu tehnica din dotare – să-l supravegheze pe individ. Data trecută, Radu Chelici a coborât după 4 ore de pe stâlp și a fost amendat.

În urmă cu 3 zile s-a urcat pe un stâlp al telegondolei din Piatra Neamţ

Pompierii ISU Neamț au fost în alertă și au intervenit pentru salvarea unei persoane care s-a urcat pe un stâlp al telegondolei.

„În aceste momente, forţe şi mijloace de la Detaşamentul de pompieri Piatra-Neamţ intervin în municipiul Piatra-Neamţ pentru salvarea unei persoane care s-a urcat pe un stâlp al telegondolei de pe Bulevardul Decebal, în apropierea centrului comercial Petrodava”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ.