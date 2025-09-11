Bărbat prins sub un tractor care s-a răsturnat într-o pădure din Neamț. Pompierii au apelat la ATV-ul unui localnic ca să-l salveze

Un bărbat prins sub un tractor care s-a răsturnat, joi, 11 septembrie, într-o pădure din comuna Poiana Teiului, județul Neamț, a fost salvat de pompieri şi transportat la spital.

Accidentul a avut loc în satul Petru Vodă, potrivit Agerpres.

Au intervenit echipaje din cadrul Gărzii nr. 2 de Intervenţie Poiana Teiului, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Poiana Teiului, precum şi poliţişti, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ.

Din cauza drumului greu accesibil, care nu a permis deplasarea autospecialelor, transportul unor materiale şi accesorii necesare intervenţiei a fost realizat şi cu ajutorul unui ATV pus la dispoziţie de un localnic.

Echipajele de intervenţie au ajuns la locul indicat, situat la aproximativ doi kilometri de drumul principal, unde au găsit un bărbat prins sub un utilaj agricol.

Salvatorii au extras victima cu ajutorul echipamentelor şi a tehnicilor specifice.

Bărbatul a ajuns la spital

Este vorba de un bărbat de 49 ani, conştient şi cooperant, care a fost transportat cu targa UT 2000 până la ambulanţa SMURD. potrivit ISU Neamţ.

Ulterior, victima a fost transferată la CPU Târgu-Neamţ.

Amintim că, în august, un bărbat a murit şi trei femei au fost rănite în localitatea Malu cu Flori, din judeţul Dâmboviţa, după ce un tractor s-a răsturnat.

În iulie, un tractor în care se aflau două persoane, tată și fiu, s-a răsturnat în județul Dolj. Băiatul nu a mai putut fi salvat.