Tragedie în Neamț: bărbat găsit mort sub un pod, cu scuterul peste el

Un bărbat în vârstă de 46 de ani a fost găsit mort, miercuri după-amiază, sub un pod din comuna Țibucani, județul Neamț. Pompierii au fost alertați printr-un apel la 112 care anunța că o persoană se află inconștientă sub un pod, peste care se află un moped.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț, apelul a fost primit în jurul orei 16:45, iar la fața locului au fost trimise echipaje ale Detașamentului de Pompieri Târgu-Neamț, Serviciului de Ambulanță Județean și Inspectoratului de Poliție Județean, notează publicația locală Știri Neamț.

Ajunși la locul intervenției, salvatorii au găsit un bărbat prins sub un scuter, aflat sub pod. Pompierii au îndepărtat vehiculul și au extras victima, însă aceasta nu mai prezenta semne vitale.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul.