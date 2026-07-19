Pensionarul dat dispărut de soție după ce a plecat dintr-un spital din Ploiești, găsit mort într-un canal cu apă

Un bărbat în vârstă de aproximativ 80 de ani, care fusese dat dispărut vineri după ce a plecat dintr-un spital din Ploiești și nu a mai ajuns acasă, a fost găsit mort. Trupul neînsuflețit al acestuia a fost descoperit în zona de nord a municipiului, într-un canal plin cu apă.

Polițiștii din Prahova au anunțat, duminică după-amiază, că bărbatul dispărut în urmă cu două zile a fost găsit decedat.

Octogenarul plecase din spital și trebuia să ajungă la locuința sa din Ploiești, însă nu a mai ajuns acasă. Soția acestuia a fost cea care a sesizat dispariția și a solicitat sprijinul autorităților.

Potrivit unor surse judiciare, bărbatul plecase de la Spitalul Județean din Ploiești. Trupul său a fost găsit în zona unei autogări din nordul orașului, într-un canal în care se afla apă.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Prahova, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei exacte a morții.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs decesul.