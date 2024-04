Reuşita uluitoare a unor liceeni români la o competiție prestigioasă din SUA. Două nave spaţiale, medaliate cu aur

Colegiul Naţional „Petru Rareş“ din Piatra Neamţ a participat şi anul acesta la o competiţie de nivel mondial, National Space Society Space Settlement Contest 2024, rezultatele liceenilor participanți fiind remarcabile

Au fost înscrise două echipaje, care au purtat numele proiectelor susţinute, „Anebris“ şi „Spes Nova“, coordonatorii lor fiind directorul liceului, Dan Grigoruţă Oniciuc şi colegul său, Alexandru Iacob. La începutul lunii aprilie avea să vină vestea cea mare: navele spaţiale proiectate de elevii nemţeni le-au adus laurii, ambele primind medalii de aur.

Anul acesta, la competiţia din America au participat cu ideeile lor circa 29.000 de elevi din 28 de ţări, care au prezentat mai mult de 5.200 de proiecte. Premierea liceenilor care s-au situat pe podium este programată la Los Angeles, la sfârşitul lunii mai, ei fiind invitaţi să participe la festivitatea unde au ocazia să se întâlnească cu somităţi din cercetare spaţială, cosmonauţi, piloţi de avioane etc.

Echipa „Anebris“ a fost formată din Apalaghiei Ioan, Atomulesei Tudor, Bodron Dimitrie, Denciu Andrei, Dumitrescu Maria, Mărunţelu Alexia, Niţă Călin, Nuţu Bianca şi Sandu Ilinca şi a fost coordonată de profoserorul de fizică Dan Oniciuc. Călin Niţă, clasa a XI-a, este deja „veteran“, participând şi anul trecut la un concurs în SUA, obţinând şi atunci medalia de aur. A dat câteva detalii:

„«Anebris» este o colonie spaţială autonomă de orice corp ceresc. Practic, am construit de la zero o nouă societate. Aspectele luate în calcul au vizat construirea navei, detalii tehnice, energia folosită, asigurarea hranei. Colonia este situată într-un sistem solar aflat la zeci de ani lumină, unul dintre detaliile proiectului fiind cum ducem oamenii acolo“.

Cel de-al doilea echipaj remarcat în SUA i-a avut în „lot“ pe Crihan David, Abăloaiei Crina, Agafiţei Ecaterina, Ciubotaru Laura, Ciubotaru Radu, Custură Elena, Ghioc Elena, Lupu Karina, Păstrăv Andrei, Savin Tudor şi Vaida Flaviu, ei fiind îndrumaţi de profesorii Dan Oniciuc şi Alexandru Iacob. Echipa a primit premiul I - medalie de aur la clasa a IX-a - Categoria „Large group“.

Profesorul Alexandru Olaru, care predă geografie şi conduce în cadrul Colegiului Naţional „Petru Rareş“ şi un cerc de inventică, a pus la punct proiectul „Spes Nova“, ceea ce tradus din latină înseamnă noua speranţă. A menţionat că trebuie remarcaţi în primul rând copii, pentru volumul imens de muncă depus, implicare dăruire şi originalitate.

„Sper să ajungem în Statele Unite, la premiere“

„Ideea este a unei colonii situată foarte departe de Pământ, care găzduieşte câteva sute de oameni, între ei ingineri, biologi, cercetători în diverse dimenii, medici, specialişti în mentenanţă, fiecare cu rolul lui. A fost gândită cu foarte multe detalii, inclusiv modul de funcţionare. Este un mic orăşel, care are ca obiectiv cercetarea spaţială“, a menţionat Alexandru Olaru.

Lidera grupului, Karina Lupu, elevă în clasa a IX-a, a spus că medalia obţinută este o mare reuşită, ei fiind începători în „domeniu“. Au lucrat mult, câte două-trei zile pe săptămână, câteva ore după cursuri: „Am pus ideile pe hârtie şi am reuşit să dezvoltăm proiectul. Au şi momente grele, dar am creat un mediu prielnic pentru muncă şi am reuşit. Sper să ajungem în Statele Unite“.

Rămâne de văzut dacă echipajele din Piatra Neamţ vor fi în SUA la premiere, având în vedere că au nevoie de peste 50.000 de dolari, iar instituţiile statului sunt preocupate de cu totul altceva decât să pună în valoare şi să susţină copii merituoşi. Rezultatele din acest an sunt o continuare firească a medaliilor de aur obţinute, tot în SUA, de echipele „Rareşului“ în 2022 şi 2023.

„Elevii noştri sunt prezenţi şi au rezultate la foarte multe compeţii naţionale şi internaţionale, fapt dovedit şi-n 2024, în SUA, la întrecerea prestifioasei Societăţi de Ştiinţe Spaţiale. Cred că suntem printre puţinele, dacă nu unicul colegiu care a obţinut două medalii de aur. Mulţumesc copiilor și domnului Alexandru Iacob, fără de al cărui sprijin nu am fi reuşit“, a declarat Dan Oniciuc, directorul colegiului.

În mai 2023, echipa „Delphos“, era prezentă la Dallas, unde a fost premiată cu medalia de aur de către National Space Society. Proiectul liceenilor a fost conceput având ca temă viaţa pe o navă spaţială amplasată pe un satelit, presupunând idei novatoare despre accesul la resurse de pe un asteroid, care trebuiau să asigure supravieţuirea unei comunităţi de 10.000 de persoane.

Un alt echipaj de la acelaşi liceu din Piatra Neamț obţinea, în 2022, o performanţă similară, la Space Settlement Contest, întrecere organizată atunci de NASA. La Washinton, au luat aur cu proiectul „Neves“. Era vorba despre o navă proiectată să poată funcţiona pe o perioadă nelimitată în spaţiul extraterestru, lucru ce a însemnat conturarea unei organizări sociale, asigurarea hranei şi regenerarea resurselor.