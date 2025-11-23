Ucraina desființează Legiunea Internațională. Voluntarii străini trag un semnal de alarmă

Ucraina urmează să dizolve Legiunea Internațională din subordinea Forțelor Terestre, au declarat surse pentru Kyiv Independent, care scrie că voluntarii sunt îngrijorați de ceea ce ar însemna această decizie pentru ei. Unii dintre ei trag un semnal de alarmă; dezmembrarea unei structuri dedicate voluntarilor străini afectează identitatea și brandul Legiunii, iar membrii nu se vor regăsi în noile unități.

Cele mai mari îngrijorări sunt legate de faptul că voluntarii Legiunii vor fi distribuiți în alte unități, în care poate nu se vor integra sau vor fi expuși unui risc ridicat de a-și pierde viața.

„Ne temem în principal de faptul vom fi redistribuiți, unitățile vor fi desființate, iar noi vom fi trimiși unde vor socoti că este necesar pentru a fi eficienți”, a declarat un voluntar care luptă de un an și jumătate în Legiune.

El a explicat că circa 1000 de oameni vor fi probabil transferați în alte unități „sub altă comandă”.

Astfel de reorganizări pot duce la erori serioase, ce ar fi putut fi evitate dacă structura actuală ar fi fost păstrată, a adăugat acesta.

Înființată la începutul războiului la inițiativa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Legiunea Internațională a oferit cetățenilor străini posibilitatea de a lupta alături de armata ucraineană - rolul ei a fost și politic, întrucât a fost un apel la solidaritate în plan internațional, de care Ucraina a beneficiat și la nivel de imagine.

Potrivit unui ofițer la curent cu planurile, cele trei batalioane de luptă ar fi integrate într-un regiment sau brigadă de asalt.

El a făcut aceste dezvăluiri, alături de alți voluntari întrucât consideră că Legiunea ar trebui păstrată în forma actuală și nu ar fi necesară o restructurare.

O posibilă integrare în Forțele de Asalt

Transferul voluntarilor, posibil în unități în subordinea noilor Forțe de Asalt, este de așteptat să aibă loc până la finele anului.

Dacă batalioanele vor fi integrate în Forțele de Asalt, atunci ar ajunge sub comanda colonelului Valentin Manko, vizat de acuzații de încălcare a securității operaționale prin postări pe TikTok, dar și prin transmiterea unor informații supraevaluate despre front, acuzații pe care acesta le-a respins.

Forțele Terestre au anunțat pe 16 noiembrie că sistemul de integrare a voluntarilor străini va suferi schimbări, pentru „o mai bună integrare, șanse egale cu soldații ucraineni și o utilizare mai eficientă a resurselor umane” în baza experienței, motivației și a abilităților individuale.

Planul presupune ca 1.000 de soldați din trei batalioane să fie redistribuiți, iar al patrulea batalion va deveni un centru de pregătire de luptă pentru noii voluntari.

Fostul comandant al batalionului al doilea, colonelul Ruslan Miroșnicenko a subliniat că decizia, pe care a numit-o absurdă, riscă să șubrezească serios încrederea câștigată cu greu - mai ales că este vorba de voluntari străini care își asumă un mare risc de a-și pierde viața.

„Fără încredere, pierzi soldatul. Iar acesta va încălca contractul”, a avertizat el, subliniind că lupta zilnică are la bază încrederea.

În plus, Legiunea și-a format o structură de funcționare și a găsit metode eficiente de a lucra cu un număr mare de cetățeni, care vorbesc limbi diferite, și anume integrând traducători de engleză și spaniolă pentru a se asigura că toți primesc informațiile corecte înainte de misiuni.

Or, noile unități ar trebui probabil să o ia de la zero, în condițiile în care mulți voluntari latino-americani nu vorbesc engleza.

Implicațiile unei pierderi a brandului

Un nou argument este că eficiența luptătorilor va scădea pe termen scurt; concomitent ar fi mai dificilă recrutarea de noi voluntari care nu s-ar mai înrola într-o Legiune consacrată, ci într-o unitate necunoscută. În noile unități de asalt, integrarea unor voluntari cu niveluri diferite de experiență și pregătire ar putea aduce probleme cel puțin temporar.

De altfel, voluntari ai Legiuni și-au exprimat sub anonimat îngrijorarea cu privire la abilitatea noilor comandanți de a gestiona voluntari străini. Ei au admis că au fost șocați de posibilitatea ca Legiunea practic să nu mai existe. Totuși unii spun că au fost informați în urmă cu o lună, dar nu cunosc detaliile și nu știu la ce să se aștepte.

Temerile lor sunt legate de faptul că noii comandanți nu vor fi pregătiți să gestioneze aspecte precum bariera lingvistică. În aceste condiții, unii dintre eu ar putea decide să plece în alte unități sau nu-și mai prelungească contractele, după șase luni de serviciu.

„Legiunea ar trebui să rămână unită, și nu să fie dizolvată”, a spus un operator brazilian de drone.

Alte temeri sunt legate de siguranță, mai ales dacă se confirmă faptul că vor fi redistribuiți în unități de asalt și „folosiți” în moduri ce i-ar costa viața, deși voluntari nu sunt neapărat străini de misiuni periculoase.

Dar pentru mulți dintre ei probabilitatea de a rămâne în viață este legată de coeziunea grupului iar lipsa de familiaritate cu alte unități și misiuni, introduce un factor important de incertitudine și imprevizibil.

„Nu vreau să fiu pus în situații pentru care nu sunt pregătit”, a spus un soldat. „Atacul presupune victime numeroase, iar când trimiți oameni nepregătiți, îi trimiți practic la eșec”.

Deși Legiunea nu a fost lipsită de controverse, inclusiv cu privire la pregătirea insuficientă sau calitatea voluntarilor, aceștia spun că totuși păstrarea identității este importantă - cu punctele forte și slăbiciunile sale - întrucât aceasta conferă sentimentul apartenenței pentru niște oameni pentru care Legiunea a devenit o familie departe de casă.

„Există o camaraderie aparte, iar acest lucru trebuie păstrat”, a spus un soldat brazilian. „Am luptat împreună aproape patru ani. Nu vrem să fim separați. Mi-am pierdut cel mai bun prieten în luptă. Avem multe povești comune”.

În prezent, voluntarii străini așteaptă mai multe informații înainte de a lua o decizie.

„Pare o decizie luată în pripă”, a spus un soldat.