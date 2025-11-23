search
Duminică, 23 Noiembrie 2025
Un politician american, surprins uitându-se la poze cu femei în lenjerie: „Nu e pornografie, Elon Musk a distrus algoritmul”

Un scandal neașteptat zguduie politica americană după ce congresmanul democrat Brad Sherman a fost surprins în timpul unui zbor uitându-se pe iPad la imagini cu femei sumar îmbrăcate. Fotografiile, realizate de un pasager aflat în spatele lui, au devenit virale pe platforma X, unde sute de mii de utilizatori l-au acuzat că urmărea conținut pornografic în public.

Brad Sherman, surprins în avion privind conținut controversat FOTO: X/ @dearwhitestaff
Postarea inițială, realizată de contul „Dear White Staffers”, a strâns peste 13,7 milioane de vizualizări în doar 24 de ore și l-a plasat pe Sherman în centrul atenției. În imagini, ecranul tabletei sale era setat la luminozitate maximă, iar fluxul afișa mai multe fotografii cu femei în lenjerie intimă, scrie New York Post.  

Sherman neagă acuzațiile și dă vina pe algoritm

Congresmanul respinge categoric acuzațiile și susține că nu a accesat conținut explicit. În schimb, aruncă responsabilitatea asupra algoritmului platformei X, controlată de Elon Musk, despre care spune că „servește utilizatorilor conținut pe care nu îl solicită și la care nu sunt abonați”.

„Nu a fost altceva decât scroll pe Twitter, iar Elon Musk a distrus algoritmul, astfel că oamenii primesc lucruri pe care nu le cer, a declarat un purtător de cuvânt al politicianului pentru presa americană.

Sherman a explicat pentru Punchbowl News că imaginile au apărut în secțiunea „For You”, unde algoritmul recomandă postări personalizate. Deși a recunoscut că poate privi o fotografie cu o femeie „mai mult decât un apus”, congresmanul insistă că nu a vizionat pornografie și că nu are probleme cu acest tip de conținut.

Întrebat dacă imaginile erau potrivite pentru a fi vizionate într-un avion, Sherman a răspuns: „E pornografie? Eu nu cred. Elon Musk nu cred că ar spune asta. E potrivit? Nu”.

SUA

Top articole

