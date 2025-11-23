Cum arată unul dintre cele mai luxoase centre pentru seniori din Europa: piscine terapeutice, grădini și îngrijire 24/7

Vitalitas, centrul fondat de antreprenorul Dragoș Dobrescu, își propune să redefinească modul în care arată și funcționează un cămin pentru vârstnici în România. Proiectat ca un „ecosistem al longevității”, acesta devine un model european de standarde, respect și confort.

Vitalitas este prezentat ca cel mai mare și mai modern centru pentru seniori din Europa, un spațiu care nu duce cu gândul la izolare, ci la liniște, siguranță și confort. Clădirile sunt amplasate la marginea pădurii, într-un cadru natural menit să ofere relaxare, iar interioarele sunt construite după principii de accesibilitate și libertate: coridoare largi, uși fără praguri, lifturi spațioase și camere luminoase, gândite pentru autonomie.

Aici, seniorii au acces la piscine terapeutice, salină, cabinete medicale și stomatologice, farmacii proprii, zone de recuperare, săli de socializare, grădini interioare și exterioare, precum și restaurante adaptate nevoilor lor. Totul este conceput astfel încât rezidenții să simtă că pășesc într-un loc care îi întâmpină „ca acasă”, nu într-un azil.

Dragoș Dobrescu afirmă că proiectul a fost construit nu doar cu expertiză, ci și cu o încărcătură personală puternică: „Sunt om de business iar randamentele în astfel de investiții sunt mai bune decât în multe alte segmente imobiliare, dar pentru mine nu acesta a fost factorul decisiv, ci necesitatea și convingerea că se poate construi, și la noi, un loc unde bătrânețea nu înseamnă izolare, ci respect”.

Un ecosistem al longevității

Vitalitas funcționează după un concept integrat, care pune accent pe sănătate, terapie și echilibru emoțional. Personalul medical este prezent 24 de ore din 24, iar centrul include chiar și o clinică stomatologică. În plus, programele de neuroștiință și terapiile cognitive sunt parte din rutina seniorilor.

„Vitalitas nu este doar un centru pentru seniori, ci un adevărat ecosistem al longevității, unde terapiile cognitive și programele de neuroștiință fac parte dintr-un concept de viață activă și plină de sens la vârsta a treia”, spune Dobrescu.

Empatia este un element-cheie. Personalul este selectat nu doar pentru competențe, ci și pentru caracter, pentru capacitatea de a oferi respect și siguranță. „În Vitalitas, seniorii nu sunt tratați ca pacienți, ci ca oameni”, subliniază el.

Cum a apărut ideea

Motivația lansării proiectului nu a venit din piață, ci dintr-o nevoie personală: fondatorul nu a găsit în România un loc care să ofere standardele minime la care se aștepta pentru cineva drag.

Gestionarea proiectului a fost dificilă, spune Dobrescu, tocmai pentru că a implicat o componentă umană profundă. „Oamenii caută mai mult decât servicii: caută liniște, siguranță și apartenență”, explică el. Comunicarea transparentă, atenția la nevoile emoționale și stabilitatea echipelor sunt elemente esențiale în funcționarea centrului.

Trecerea de la investițiile imobiliare orientate spre profit la proiecte cu impact social a venit natural pentru antreprenor: „Nu mă mai interesează să ridic doar clădiri frumoase. Mă interesează să ridic locuri care aduc pace, grijă și demnitate. Pentru cei care au construit înaintea noastră și pentru cei care vin după”.

Cine este Dragoș Dobrescu și cum a luat naștere centrul

Dragoș Dobrescu este fondatorul companiei de real estate Monolit și unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori ai României post-decembriste. În peste trei decenii de activitate, a dezvoltat proiecte cu un impact vizibil asupra orașelor românești. Vitalitas reprezintă pentru el o schimbare de direcție – de la imobiliare către proiecte cu încărcătură socială și cu valoare pe termen lung. El susține cǎ adevărata moștenire „nu se măsoară în clădiri sau cifre, ci în modul în care proiectele influențează viața oamenilor și în exemplul pe care îl lași generațiilor viitoare”.

Misiunea centrului este să redea demnitate, siguranță și sens vârstei a treia, îmbinând grija autentică cu un model de business sustenabil.