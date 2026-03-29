Patronul unei pensiuni din Neamț a murit după ce autoturismul său s-a prăbușit într-o râpă

Un bărbat de 56 de ani și-a pierdut viața sâmbătă dimineață, în satul Petru Vodă, comuna Poiana Teiului, din județul Neamț, după ce autoturismul în care se afla a căzut de la aproximativ 7 metri și a ajuns într-un pârâu, notează publicația Mesagerul de Neamț.

Apelul la 112 a fost efectuat în jurul orei 09:00, iar la fața locului s-au deplasat echipaje de la ISU, Salvamont, Serviciul de Ambulanță și Poliție. Intervenția a fost dificilă din cauza zonei greu accesibile, cu drum abrupt și albie instabilă.

Salvatorii au găsit mașina în albia pârâului, iar în interior bărbatul nu prezenta semne vitale. Acesta a fost extras cu o targă specială și transportat până la drumul principal, fiind preluat ulterior de medicii legiști pentru efectuarea constatării decesului. Circumstanțele exacte în care autoturismul a părăsit carosabilul și s-a prăbușit urmează să fie stabilite de polițiștii rutieri.

Bărbatul decedat a fost identificat ca fiind Cristi Panait, inginer silvic și patron al Pensiunii Geona din localitate.

Primarul comunei Poiana Teiului, Alexandru Teodor Chirilă, un apropiat al victimei, a confirmat informația, subliniind că vestea a căzut ca un trăsnet peste comunitate.

Accidentul readuce în atenție pericolele drumurilor din zonele montane, unde absența semnalizării adecvate, carosabilul îngust sau momentele de neatenție pot avea consecințe fatale.

Reprezentanții Serviciului de Ambulanță și ai ISU au subliniat dificultatea intervenției, menționând că accesul spre locul tragediei a necesitat echipamente speciale și o coordonare atentă între toate serviciile implicate.

Comunitatea din Petru Vodă este profund afectată de pierderea tragică a lui Cristi Panait, care era cunoscut nu doar ca antreprenor local, ci și ca persoană implicată activ în viața satului, sprijinind evenimentele comunitare și dezvoltarea locală.