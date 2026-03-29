Accident crâncen în Prahova: un autoturism a ajuns pe acoperișul unei case

Accident spectaculos în Prahova , unde un autoturism a părăsit șoseaua și a ajuns pe acoperișul unei case din satul Coșărele. Toate persoanele implicate au scăpat ca prin minune.

Sâmbătă, 28 martie, în jurul orei 22:00, locuitorii satului Coșărele, comuna Gornet Cricov, au asistat la un incident cu totul neobișnuit. Un autoturism a ieșit de pe drum și a ajuns pe acoperișul unei locuințe. Din fericire, niciuna dintre persoanele implicate nu a fost rănită.

La bordul mașinii se aflau patru persoane, iar în locuință se afla o altă persoană, dar, conform informațiilor transmise de ISU Prahova, nicijna dintre cele cinci persoane implicate nu a prezentat probleme medicale.

Accidentul a fost semnalat prin apelul de urgență Ecall, iar la fața locului au intervenit rapid o autospecială de stingere a incendiilor și o ambulanță SMURD, care au evaluat starea celor implicați și au verificat locuința afectată.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte care au dus la producerea accidentului și pentru a determina cauzele care au făcut ca autoturismul să părăsească partea carosabilă.