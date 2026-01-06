Femeie de 85 de ani, găsită moartă în curtea casei sale. Prezenta mai multe mușcături pe corp, posibil cauzate de câini

O femeie în vârstă de 85 de ani a fost găsită moartă în curtea casei sale marți după-amiază, 6 ianuarie. Pe corpul său erau mai multe mușcături, iar în curte se aflau doi câini maidanezi, despre care se știe că erau îngrijiți de femeie. Apelul la 112 a fost făcut de o rudă a victimei.

Polițiștii au fost sesizați de o rudă a victimei, care a alertat autoritățile după ce nu a mai reușit să ia legătura cu femeia. Ajunși la fața locului, oamenii legii au găsit trupul neînsuflețit al acesteia în curtea casei, precum și pe nepotul femeii, care locuia împreună cu victima.

Conform primelor informații relatate de Antena 3 CNN, bărbatul le-ar fi declarat polițiștilor că femeia era decedată de mai multe zile.

Pe corpul victimei au fost observate mai multe mușcături, iar în curtea locuinței se aflau doi câini maidanezi, despre care se știe că erau îngrijiți de femeie.

La fața locului au fost demarate cercetări. Polițiștii fac interogări și ridică probe care urmează să fie analizate. Trupul femeii va fi transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cauza exactă a morții.