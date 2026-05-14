Mașină lovită de tren în Găeşti. Şoferiţa a murit pe loc, iar trei călători au făcut atac de panică

Accident feroviar mortal joi în județul Dâmbovița, unde un autoturism a fost lovit de un tren de călători în zona orașului Găești.

O persoană a murit în urma unui accident feroviar produs în județul Dâmbovița, după ce autoturismul în care se afla a fost lovit de un tren cu aproximativ 100 de pasageri. În urma impactului, trei călători au suferit atac de panică.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița, echipajele au fost solicitate să intervină în jurul orei 17:45, în urma unui accident feroviar în care un autoturism a fost acroșat de un tren în care se aflau aproximativ 100 de pasageri.

„În jurul orei 17:45, am fost solicitaţi să intervenim în urma unui accident feroviar produs în oraşul Găeşti, unde un autoturism a fost acroşat de un tren. În urma evenimentului a fost identificată o persoană încarcerată, în stare de inconştienţă”, a transmis ISU Dâmbovița.

După intervenția echipajelor de salvare, victima, o femeie, a fost extrasă din autoturism, însă cadrele medicale au declarat decesul acesteia la fața locului.

În trenul implicat în accident se aflau circa 100 de călători. Trei dintre aceștia au suferit atac de panică în urma impactului și au fost evaluați medical la fața locului, însă au refuzat ulterior transportul la spital.