Șofer prins „zburând” cu 206 km/h pe DN 5: „Unii încă au impresia că șoselele sunt piste de decolare”. Cât l-a costat goana nebună

Un șofer a fost depistat gonind cu 206 km/h pe DN 5, în județul Giurgiu, în urma acțiunilor de control derulate de Poliția Rutieră. Conducătorul auto a fost amendat cu 4.050 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru 120 de zile.

Sindicatul Europol a ironizat incidentul într-o postare pe Facebook, criticând comportamentul șoferilor care ignoră avertismentele privind viteza excesivă:

„Vrei senzații tari? Avem o ofertă «specială» în Giurgiu! Rugăm șoferii care țin cu tot dinadinsul să rămână fără permis de conducere să tranziteze județul Giurgiu! Deși Poliția Română a anunțat clar acțiunea ROADPOL și riscurile vitezei excesive, unii încă au impresia că șoselele sunt piste de decolare. Azi, un «pilot» grăbit a încercat să transforme DN 5 în aeroport, rulând cu 206 km/h, însă a avut parte de o surpriză. A fost depistat de radar, fiind amendat cu 4050 lei, aflând totodată că permisul său a «aterizat forțat» pentru următoarele 120 de zile la Serviciul Rutier. Se pare că «haiducia» modernă vine la pachet cu inconștiență și costuri serioase…”, se arată în postare.

Sindicaliștii Europol le sugerează vitezomanilor să folosească bicicleta.

„Recomandarea noastră pentru astfel de șoferi este bicicleta, întrucât deplasarea cu aceasta este mai sănătoasă, mai sigură și… fără amenzi pentru depășirea vitezei. În ceea ce îi privește pe polițiștii rutieri de la IPJ Giurgiu, le multumim pentru că se află la datorie zi de zi și ne țin în siguranță!”, a adăugat sindicatul Europol.

Amintim că, tot săptămâna aceasta, un șofer în vârstă de 21 de ani a fost surprins de polițiști în timp ce circula cu 224 km/h pe autostrada A1, pe tronsonul Râmnicu Vâlcea – Deva, unde limita legală de viteză este de 130 km/h.