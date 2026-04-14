Video „Nu mă duc eu de bună voie”. Un interlop căutat de cinci ani, după ce a desfigurat un tânăr, face live-uri pe TikTok

Un bărbat din județul Bihor, condamnat definitiv pentru că a desfigurat un tânăr în 2016 și dat în urmărire internațională după ce a fugit din țară, continuă să fie activ pe rețelele de socializare, unde își construiește o imagine de „om simplu” și contestă indirect decizia instanței.

Bărbatul a fost inițial condamnat în noiembrie 2018 la un an și șase luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, după ce a agresat un tânăr în fața unui club din Beiuș. Incidentul a avut loc în noaptea de 28 spre 29 octombrie 2016, pe fondul consumului de alcool.

Potrivit anchetatorilor, conflictul ar fi pornit de la o șapcă pe care agresorul a încercat să i-o ia victimei. Refuzul acesteia a dus la o reacție violentă: bărbatul a lovit tânărul cu pumnul în față și a continuat agresiunea, aplicându-i mai multe lovituri la nivelul capului și corpului, până la intervenția martorilor, relatează e-bihoreanul.

Victima a suferit o fractură dublă de mandibulă și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală complexă, cu montarea unor plăcuțe de titan și șuruburi. Recuperarea a durat peste 60 de zile de îngrijiri medicale, conform medicilor legiști.

Instanța i-a oferit agresorului șansa de a rămâne în libertate, cu condiția să efectueze 60 de zile de muncă în folosul comunității și să achite daune morale în valoare de 60.000 de lei, precum și cheltuielile medicale și judiciare.

Totuși, potrivit deciziei Tribunalului Bihor din 10 august 2021, bărbatul nu și-a respectat obligațiile stabilite de judecători, evitând plata despăgubirilor, deși ar fi desfășurat activități generatoare de venit atât în țară, cât și în străinătate. În aceste condiții, instanța a dispus executarea pedepsei în regim de detenție.

Între timp, acesta a părăsit România și a fost dat în urmărire internațională, numele și fotografia sa fiind publicate pe site-ul Poliției Române. Deși figurează pe lista persoanelor căutate de mai bine de cinci ani, bărbatul nu pare să se ascundă.

Conform unor înregistrări apărute în spațiul public, acesta s-ar afla în prezent în Olanda, unde este activ pe platformele de socializare, inclusiv prin transmisiuni live pe TikTok. În aceste apariții, el susține că nu a greșit „cu nimic” și afirmă că își asumă responsabilitatea de a-și întreține familia.

În același timp, declară că ar fi dispus să execute pedeapsa, însă nu de bunăvoie, și critică sistemul judiciar, precum și foștii săi avocați, pe care îi acuză că nu l-au apărat corespunzător.

„Dacă trebuie să mă duc la închisoare, mă duc acuma. Dar nu mă duc eu de bună voie, că de ce să mă duc? Dacă am greșit în așa hal încât eu trebuie să-mi petrec timpul în închisoare și să nu produc pentru comunitate și să nu-mi cresc copiii, nicio problemă, frate, să vină oricine ar veni”, spune acesta.

Bărbatul susține că intenționează să revină în țară „pe cale legală” și să își angajeze alți apărători pentru a-și susține cauza, în pofida unei condamnări definitive deja pronunțate de instanță.

„Momentul e aproape ca să mă duc eu acasă și o să mă duc pe cale legală, că atâta muncesc încât îmi bag avocat care să se bată pentru mine, că ceilalți au zis: «Dă-l dracului că-i un prost»”, mai afirmă acesta.