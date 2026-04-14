search
Marți, 14 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video „Nu mă duc eu de bună voie”. Un interlop căutat de cinci ani, după ce a desfigurat un tânăr, face live-uri pe TikTok

0
0
Publicat:

Un bărbat din județul Bihor, condamnat definitiv pentru că a desfigurat un tânăr în 2016 și dat în urmărire internațională după ce a fugit din țară, continuă să fie activ pe rețelele de socializare, unde își construiește o imagine de „om simplu” și contestă indirect decizia instanței.

Bărbatul a fost inițial condamnat în noiembrie 2018 la un an și șase luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, după ce a agresat un tânăr în fața unui club din Beiuș. Incidentul a avut loc în noaptea de 28 spre 29 octombrie 2016, pe fondul consumului de alcool.

Potrivit anchetatorilor, conflictul ar fi pornit de la o șapcă pe care agresorul a încercat să i-o ia victimei. Refuzul acesteia a dus la o reacție violentă: bărbatul a lovit tânărul cu pumnul în față și a continuat agresiunea, aplicându-i mai multe lovituri la nivelul capului și corpului, până la intervenția martorilor, relatează e-bihoreanul.

Victima a suferit o fractură dublă de mandibulă și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală complexă, cu montarea unor plăcuțe de titan și șuruburi. Recuperarea a durat peste 60 de zile de îngrijiri medicale, conform medicilor legiști.

Instanța i-a oferit agresorului șansa de a rămâne în libertate, cu condiția să efectueze 60 de zile de muncă în folosul comunității și să achite daune morale în valoare de 60.000 de lei, precum și cheltuielile medicale și judiciare.

Totuși, potrivit deciziei Tribunalului Bihor din 10 august 2021, bărbatul nu și-a respectat obligațiile stabilite de judecători, evitând plata despăgubirilor, deși ar fi desfășurat activități generatoare de venit atât în țară, cât și în străinătate. În aceste condiții, instanța a dispus executarea pedepsei în regim de detenție.

Între timp, acesta a părăsit România și a fost dat în urmărire internațională, numele și fotografia sa fiind publicate pe site-ul Poliției Române. Deși figurează pe lista persoanelor căutate de mai bine de cinci ani, bărbatul nu pare să se ascundă.

Conform unor înregistrări apărute în spațiul public, acesta s-ar afla în prezent în Olanda, unde este activ pe platformele de socializare, inclusiv prin transmisiuni live pe TikTok. În aceste apariții, el susține că nu a greșit „cu nimic” și afirmă că își asumă responsabilitatea de a-și întreține familia.

În același timp, declară că ar fi dispus să execute pedeapsa, însă nu de bunăvoie, și critică sistemul judiciar, precum și foștii săi avocați, pe care îi acuză că nu l-au apărat corespunzător.

„Dacă trebuie să mă duc la închisoare, mă duc acuma. Dar nu mă duc eu de bună voie, că de ce să mă duc? Dacă am greșit în așa hal încât eu trebuie să-mi petrec timpul în închisoare și să nu produc pentru comunitate și să nu-mi cresc copiii, nicio problemă, frate, să vină oricine ar veni”, spune acesta.

Bărbatul susține că intenționează să revină în țară „pe cale legală” și să își angajeze alți apărători pentru a-și susține cauza, în pofida unei condamnări definitive deja pronunțate de instanță.

„Momentul e aproape ca să mă duc eu acasă și o să mă duc pe cale legală, că atâta muncesc încât îmi bag avocat care să se bată pentru mine, că ceilalți au zis: «Dă-l dracului că-i un prost»”, mai afirmă acesta.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
RO-Alert în Tulcea după atacuri rusești în Ucraina, la granița cu România. Două aeronave F-16 au decolat de urgență
stirileprotv.ro
image
România „SÂNGEREAZĂ”! 10.000 de copii s-au născut în februarie, dar s-au înregistrat 20.000 de decese
gandul.ro
image
Nick Stirban, reprezentantul Rheinmetall în România: ”Nu vom construi doar fabrici, construim viitorul ingineriei și indutriei de apărare românești. Vrem ca Made in Romania să devină un standard de excelență în armatele NATO”
mediafax.ro
image
Daniel Bîrligea, o oră și 40 de minute pe masa de operație. Procedura de ultimă oră care l-ar putea aduce pe teren la barajul pentru Europa. Exclusiv
fanatik.ro
image
Costul boom-ului imobiliar pe fostele fabrici comuniste: zeci de mii de navetiști se sufocă zilnic între oraș și periurban. Masterplanul gândit la Iași
libertatea.ro
image
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
digi24.ro
image
La o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
gsp.ro
image
”Nu le-a venit să creadă”: cel mai bogat om din Ucraina i-a lăsat ”mască” pe toți, după ce și-a luat rămas-bun de la Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Câțiva bărbați au pus o stație de taxare falsă pe autostradă și au încasat 700.000 de euro într-un an și jumătate, în India
antena3.ro
image
"Efecte benefice pe termen scurt". Urmările înfrângerii lui Viktor Orban pentru România
observatornews.ro
image
Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului
cancan.ro
image
Instanța a decis dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv. Veste proastă la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Dacă părinții în timpul vieții au vândut casa unui dintre copii, ceilalţi mai au drept? Ce spune exact legea din România
playtech.ro
image
Milionarul care are un conac de 24 de milioane de euro, similar cu Palatul Buckingham. Are piscină, cinematograf și sală de sport
fanatik.ro
image
Au ales maghiarii doar un Orbán mai tânăr? Cât de diferit e, de fapt, Péter Magyar de predecesorul său ANALIZĂ
ziare.com
image
S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Scenariu negru pentru UDMR după victoria lui Peter Magyar. Cristian Pîrvulescu: „Vor avea o problemă serioasă”
cotidianul.ro
image
Ei sunt tinerii de 20 de ani morți în accidentul din Snagov. Mihai, care primise mașina cadou de la părinți, avusese recent permisul suspendat. El s-a filmat când gonea cu 303 km/h
romaniatv.net
image
Cele trei zodii care vor primi o sumă mare de bani. Horoscop financiar
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Lidia Buble l-a dat în judecată pe Răzvan Simion. Artista îi aduce acuzații grave prezentatorului de la Neatza
actualitate.net
image
Detalii cutremurătoare în cazul copilului român ucis în Spania! Tatăl lui David, păcălit de criminal
click.ro
image
Ce a făcut Oana Lis înainte de Paște, pentru prima dată în 47 de ani: „Nu credeam că rezist”. Ce mare dorință are: „Îmi e frică!”
click.ro
image
Horoscop, 15 aprilie 2026. Zi dificilă pentru două zodii. Cine trebuie să fie atenți la bani
click.ro
Filmul Theodora Împărăteasa Sclavă 1954 cu Gianna Maria Canale, Georges Marchal, personaje Teodora, Justinian, Pofimedia 0418414715 jpg
De la ”Mama desfrânatelor”, la „Regina de Aur a Imperiului Bizantin”. Juca bărbații pe degete și-a ajuns împărăteasă. Și legea s-a schimbat pentru ea
okmagazine.ro
FotoJet Charles mâncare jpg
Regula alimentară clară impusă de Regele Charles întregii familii! Nimeni n-are voie să n-o respecte, în spatele ușilor închise
okmagazine.ro
Jennie Garth și fostul soț profimedia jpg
Cuvintele soțului au adus-o pe Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”, în pragul sinuciderii!
clickpentrufemei.ro
Monument to Victor Emmanuel II (Venice) jpg
Victor Emmanuel al-II-lea, regele care a creat statul italian modern
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bella Santiago, mesaj emoționant în ziua operației soțului, după accidentarea de la Survivor: „Nu este un subiect de batjocură”
image
Detalii cutremurătoare în cazul copilului român ucis în Spania! Tatăl lui David, păcălit de criminal

OK! Magazine

image
Fosta soție a unui prinț din Dubai cere ajutor în lacrimi. Și-a pierdut cei trei copii la divorț, iar aceștia pot fi „răpiți” oricând

Click! Pentru femei

image
Cuvintele lui au provocat divorțul lui Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”. Și au adus-o pe actriță în pragul sinuciderii!

Click! Sănătate

image
Cea mai bună plantă pentru memorie. Ajută și la examene