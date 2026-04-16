Joi, 16 Aprilie 2026
Adevărul
Incendiu într-un bloc din Oradea. 15 locatari au reușit să iasă singuri din imobil, iar pompierii au evacuat o persoană și o pisică

Un incendiu a izbucnit joi după-amiază într-un bloc de locuințe de pe strada Aluminei din Oradea. Pentru stingerea flăcărilor, au fost mobilizate mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bihor.

Incendiul a fost lichidat. FOTO ISU Bihor

Alarma a fost dată la ora 15.35, iar pompierii Detașamentului 2 Oradea au ajuns în câteva minute la fața locului, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

„Incendiul se manifesta la o uscătorie de aproximativ 4 metri pătrați, iar fumul dens a inundat casa scării. Pompierii au intervenit prompt pentru lichidarea focului și ventilarea spațiilor afectate”, a explicat ISU Bihor.

Echipajele au verificat toate apartamentele pentru a se asigura că niciun locatar nu a fost expus riscului de intoxicație.

O persoană și o pisică au fost evacuate de pompieri, iar alți aproximativ 15 locatari au reușit să iasă singuri din imobil.

„Din fericire, nu s-au înregistrat victime”, a mai precizat ISU Bihor.

Pompierii au prevenit extinderea flăcărilor. FOTO ISU Bihor

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar incendiul a fost lichidat înainte să se extindă la locuințe.

Amintim că un incendiu de proporții a izbucnit marți, în municipiul Constanța, într-un bloc de locuințe situat pe Aleea Umanității, în cartierul social Henri Coandă, cunoscut drept „campusul social Mazăre”. Din cauza extinderii rapide a flăcărilor, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

În urmă cu o săptămână, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un bloc de locuințe din Sighetu Marmației, unde au ars tablourile electrice de pe trei etaje ale imobilului. Peste 80 de persoane s-au evacuat din cauza fumului dens, iar o femeie şi un copil au primit îngrijiri medicale

