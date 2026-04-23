Video O altercație între doi câini s-a lăsat cu un întreg proces. Despăgubiri de peste 50.000 de lei stabilite de instanță

Un pensionar din Oradea a fost obligat de Judecătoria Oradea să plătească despăgubiri de peste 50.000 de lei, după o altercație între câinele său, un Chow Chow, și un Cane Corso aparținând unei vecine. Cazul, care a generat atât un dosar penal, cât și un proces civil, a pornit de la o încăierare canină în cartierul Ared, în urma căreia femeia a suferit mai multe leziuni, deși ancheta procurorilor nu a stabilit clar care dintre animale a provocat mușcătura.

În urma incidentului din noiembrie 2022, Poliția a fost sesizată printr-un apel la 112, iar femeia a depus plângere la Parchet, susținând că a fost mușcată în timp ce încerca să despartă cei doi câini, notează ebihoreanul.ro.

„Situația prezentată de partea vătămată este parțial adevărată”, au consemnat procurorii în anchetă, care au reținut că ambii câini erau fără control complet în momentul întâlnirii.

Anchetatorii au stabilit că femeia își plimba câinele fără botniță, deși rasa Cane Corso este încadrată ca agresivă, însă au concluzionat că nu se poate determina cu certitudine care dintre animale a provocat rănile.

„Din mijloacele de probă administrate nu s-a putut stabili cu exactitate dacă mușcătura canină a fost provocată de Chow Chow sau de Cane Corso”, se arată în ordonanța de clasare a dosarului penal.

Ulterior, vecina a deschis acțiune civilă, cerând despăgubiri de 30.000 de euro pentru suferințele fizice și psihice, invocând „spaimă, frică și traumă”. Instanța a analizat imaginile video de pe camerele de supraveghere și a reținut o altă versiune a desfășurării evenimentelor.

Judecătorul a apreciat că „provocarea a provenit de la câinele Chow Chow”, considerând că acest aspect este evident din probele video administrate.

„Nu are nicio relevanță că unul dintre animale este mai periculos și celălalt mai puțin periculos”, a motivat instanța, respingând argumentele privind rasa câinilor sau lipsa botniței.

Judecătoria Oradea a decis obligarea proprietarului Chow Chow-ului la plata unor despăgubiri totale de peste 50.000 de lei, sumă care include daune morale, pierderi materiale și cheltuieli de judecată, la care se adaugă dobânzi calculate de la data incidentului.

Bărbatul a contestat decizia, susținând că animalul său nu a fost cel care a inițiat atacul și că vecina poartă o parte din responsabilitate. „Ding n-a sărit niciodată la niciun alt câine. Câinele ei a fost cel care l-a atacat pe al meu”, a declarat acesta.

De cealaltă parte, reclamanta susține că a fost victima unei agresiuni și că întreaga responsabilitate revine proprietarului câinelui.

„M-a lăsat într-o baltă de sânge”, a afirmat femeia, care a contestat la rândul său poziția apărării.

Decizia nu este definitivă și urmează să fie analizată de Tribunalul Bihor, instanță care va stabili sentința finală în acest caz.