Video Ciocniri între activiști și poliție la o fermă unde sunt ținuți 2.000 de câini beagle. S-a intervenit cu gloanțe de cauciuc și spray lacrimogen

Aproximativ 1.000 de activiști pentru protecția animalelor au încercat, sâmbătă, să pătrundă într-o unitate de creștere și cercetare a câinilor din statul american Wisconsin, însă au fost opriți de polițiști, care au folosit gloanțe de cauciuc și spray lacrimogen pentru a dispersa mulțimea. Liderul grupului de protestatari a fost arestat.

Este a doua tentativă în decurs de două luni de a lua câini din cadrul Ridglan Farms, situată la aproximativ 40 de kilometri de capitala statului, Madison.

Șeriful comitatului Dane, Kalvin Barrett, a declarat într-un mesaj video că între 300 și 400 de protestatari „au încercat violent să pătrundă pe proprietate” și să agreseze forțele de ordine. Acesta a mai spus că participanții au ignorat zonele special desemnate pentru proteste pașnice și au blocat drumuri, împiedicând accesul vehiculelor de urgență, relatează AP News.

„Aceasta nu este o manifestație pașnică”, a declarat Barrett.

Autoritățile au anunțat că un număr „semnificativ” de persoane au fost arestate dintre cei aproximativ 1.000 de participanți, fără a preciza un bilanț exact.

Protestatarii au încercat să treacă de baricade formate dintr-un șanț umplut cu dejecții, baloți de fân și garduri de sârmă ghimpată. Deși unii au reușit să treacă de gard, nu au putut intra în incintă, unde sunt ținuți aproximativ 2.000 de câini din rasa Beagle.

„Mă simt înfrântă”, a declarat activista Julie Vrzeski, la câteva ore de la începerea acțiunii, după ce niciun câine nu fusese eliberat.

Ulterior, protestatarii s-au mutat în fața închisorii din centrul orașului Madison, unde au continuat manifestațiile.

Grupul „Coaliția pentru salvarea câinilor din Ridglan”, condus de Wayne Hsiung, anunțase inițial că acțiunea va avea loc duminică, însă a fost declanșată cu o zi mai devreme. Liderul organizației a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apare în momentul arestării.

„Numai un sistem profund corupt ar folosi gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc împotriva unor activiști pașnici care salvează câini. Astăzi asistăm la ce e mai rău în umanitate. Dar, în curajul salvatorilor, vedem și ce e mai bun”, a scris liderul grupării pe Facebook.

Conform poliției, o persoană care a intrat „imprudent” cu o camionetă prin poarta principală a fost, de asemenea, reținută, autoritățile susținând că intervenția a prevenit un posibil incident grav.

În luna martie, activiștii au reușit să pătrundă în aceeași unitate și să ia 30 de câini. Atunci, 27 de persoane au fost arestate pentru încălcarea proprietății și alte infracțiuni.

Reprezentanții Ridglan Farms neagă acuzațiile de abuz asupra animalelor, însă au acceptat, în octombrie, să renunțe la licența de reproducere începând cu 1 iulie, în cadrul unui acord menit să evite urmărirea penală.

Pe site-ul companiei se precizează că „nu a fost prezentată sau confirmată nicio dovadă credibilă de abuz, cruzime sau neglijență față de animale”.