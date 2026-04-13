Agresiune în prima zi de Paște. Un bărbat a fost reținut în Gorj după ce și-a agresat mama și a stropit-o cu untură încinsă

Un bărbat în vârstă de 39 de ani, din județul Gorj, a fost reținut de polițiști după ce, în ziua de Paște, și-a agresat mama stropind-o cu untură încinsă pe față și lovind-o cu pumnii și picioarele. Potrivit anchetatorilor, incidentul s-a produs pe fondul consumului de alcool.

Poliția a intervenit în zorii zilei de 12 aprilie, în jurul orei 04:00, după ce femeia din localitatea Glogova (jud. Gorj) a apelat la ajutorul autorităților, spunând că este agresată de fiul său.

Victima, în vârstă de 67 de ani, le-a povestit polițiștilor că fiul său a atacat-o violent și a aruncat asupra ei untură încinsă. În urma intervenției, atât femeia, cât și agresorul au fost conduși la sediul Poliției Municipiului Motru pentru audieri.

Oamenii legii au emis un ordin de protecție provizoriu și i-au propus victimei montarea unui sistem de supraveghere electronică, însă aceasta a refuzat măsura.

„În continuarea cercetărilor efectuate în dosarul penal înregistrat la Poliţia Municipiului Motru, faţă de bărbatul de 39 de ani s-a dispus măsura preventivă a reţinerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj”, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.

Bărbatul este cercetat pentru infracțiuni de violență în familie. Luni, 13 aprilie, bărbatul va afla dacă poate fi cercetat în libertate.