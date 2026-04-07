O româncă a băgat în spital un șofer din San Marino din cauza unui loc de parcare, în Duminica Paștelui catolic

O dispută pentru un loc de parcare a degenerat într-o agresiune violentă în centrul istoric al Republicii San Marino, un bărbat de 40 de ani fiind lovit de o româncă și transportat la spital.

Incidentul s-a petrecut în Duminica Paștelui catolic, în parcarea numărul P6, aglomerată frecvent de turiștii care vor să viziteze centrul vechi, scrie publicația Il Resto del Carlino.

Potrivit primelor investigații, o femeie de 50 de ani, de cetățenie română, ocupa temporar un loc de parcare în timp ce își aștepta partenerul.

Bărbatul ar fi dat cu spatele, încercând să folosească locul liber, deși femeia se afla acolo. Ca răspuns, aceasta a început să îi lovească vehiculul.

În acel moment, potrivit martorilor, bărbatul de 40 de ani a coborât din autoturism pentru a-i cere femeii să plece, însă românca l-a lovit în zona feței.

Conflictul a degenerat rapid și a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine. La fața locului a intervenit un echipaj al Poliției Civile, dar și un echipaj medical care i-a acordat îngrijiri bărbatului de 40 de ani.

Bărbatul a fost transportat la spital, însă a fost externat la scurt timp deoarece nu prezenta răni grave.