Un incident de o violență extremă a avut loc într-o localitate din județul Iași, unde o femeie care lucra într-un magazin a fost atacată brutal de un bărbat. Agresorul a fost ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, notează Ziarul de Iași.

Faptele s-au petrecut în seara zilei de 6 aprilie, în jurul orei 20:00, într-un magazin din comuna Mogoșești. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, bărbatul, în vârstă de 31 de ani, a intrat în magazin și s-a îndreptat direct către casieră, semn că aceasta era vizată încă de la început.

Conform informațiilor publicate de Ziarul de Iași, conflictul ar fi izbucnit după ce individul i-ar fi cerut angajatei acces la înregistrările video, susținând că și-a pierdut portofelul. Refuzul femeii ar fi declanșat reacția violentă.

În imagini se vede cum agresorul depășește zona destinată clienților, pătrunde în spațiul angajaților și începe să o lovească pe femeie cu pumnii. Deși mai mulți clienți au intervenit pentru a-l opri, acesta a revenit și a continuat agresiunea.

Victima, o femeie de 43 de ani, a suferit lovituri puternice în zona capului și a feței și a fost transportată la spital pentru îngrijiri și evaluări medicale.

Polițiștii ajunși la fața locului l-au reținut inițial pe bărbat pentru 24 de ore și au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Ulterior, acesta a fost prezentat instanței, care a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile, la propunerea procurorilor.