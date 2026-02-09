Un clujean dat în urmărire internațională de autoritățile din Cehia, prins în trafic la Pitești

Un bărbat din Cluj-Napoca, dat în urmărire de autorităţile din Cehia, a fost prins de poliţişti, luni, în urma unui control în trafic desfăşurat în municipiul Piteşti.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş a informat luni că agenţii Secţiei 2 Poliţie din Piteşti au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în altă ţară, care circula pe strada Calea Bascovului, potrivit Agerpres.

„Cu ocazia verificării conducătorului auto şi a ocupanţilor, a rezultat că una dintre persoane, respectiv un bărbat de 35 de ani, cu domiciliul în Cluj-Napoca, având calitatea de pasager, figura ca persoană urmărită, în baza unui mandat european de arestare. Cel în cauză era urmărit de către autorităţile din Cehia, din cursul lunii iulie 2025”, au transmis autoritățile.

Bărbatul a fost condus la sediul Secţiei 2 Poliţie, ulterior fiind prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti, în vederea parcurgerii procedurii de extrădare.