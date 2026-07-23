Marşul Oradea Pride va avea loc, deşi Primăria l-a interzis pentru al patrulea an. Susținere din partea Comisiei Europene

Marșul Oradea PRIDE se va desfășura conform programului stabilit, în ciuda deciziei Primăriei Oradea de a interzice, pentru al patrulea an, manifestația. Organizatorii anunță că vor contesta în instanță hotărârea administrației locale, despre care spun că refuză dreptul comunităţii LGBTQIA+ la întruniri pașnice

Primăria Oradea a respins solicitarea pentru organizarea evenimentului programat pe 26 iulie, invocând lucrări edilitare și existența altor adunări publice pe toate cele 11 trasee propuse de organizatori, dar și motive legate de „bunele moravuri”, spun organizatorii.

Asociațiile ACCEPT și ARK ORADEA consideră că motivarea autorităților locale este discriminatorie și anunță că evenimentul va avea loc în ziua stabilită - 25 iulie - mai ales că au fost asigurate de susținerea comisarilor pe Egalitate și Justiție din cadrul Comisiei Europene.

„Comisara pe Egalitate a Comisiei Europene, Hadja Lhabib, alături de Comisarul pe Justiție a Comisiei Europene, Michael McGrath, au ieșit cu un mesaj de solidaritate cu comunitatea LGBTI din Oradea, pentru respectarea dreptului la liberă întrunire, la scurt timp după comunicarea refuzului de avizare pentru MARȘUL ORADEA PRIDE 2026 de către primarul Florin Birta și Primăria Oradea. Comunitatea internațională urmărește evoluția respectării drepturilor omului în Oradea și asigurarea desfășurării pașnice a marșului pe 25 iulie”, se arată pe pagina de Facebook a Asociatiei Accept.

Asociaţiile ARK ORADEA şi ACCEPT condamnă decizia Primăriei Municipiului Oradea de a interzice marșul. Reprezentanții organizațiilor afirmă că repetarea interdicției timp de patru ani consecutivi nu poate fi justificată prin motive administrative și apreciază că este vorba despre un tratament diferențiat aplicat aceleiași comunități.

„Prin Dispoziţia de neavizare semnată de primarul Florin Birta, administraţia locală continuă o practică prin care comunităţii LGBTQIA+ din Oradea îi este refuzat, an de an, dreptul fundamental la întrunire paşnică. În ciuda răspunsului primit, Marşul Oradea va avea loc în data de 25 iulie, ora 16:00, cu adunarea în faţa Primăriei Municipiului Oradea", transmit asociaţiile.

Organizatorii acuză discriminare

Președintele ARK Oradea, Iulian Dițiu, susține că argumentul invocat de autorități confirmă existența unei discriminări instituționale:

„Primăria Oradea invocă în scris `bunele moravuri` ca fiind principalul motiv de interzicere a Marşului nostru, a dreptului nostru la liberă întrunire. Acest argument confirmă homofobia instituţionalizată şi discriminarea directă faţă de comunitatea noastră, faţă de persoanele LGBTQIA+ din Oradea, de familiile şi prietenii lor, şi faţă de toţi cetăţenii care susţin democraţia şi statul de drept prin participarea la protestul nostru. Noi, ca locuitori ai oraşului, prin Marşul Oradea Pride, nu încălcăm ordinea publică şi bunele moravuri - din contră, autoritatea locală continuă să încalce drepturile noastre fundamentale şi constituţionale", a explicat Iulian Dițiu, citat de News.ro.

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La rândul său, directorul executiv al Asociației ACCEPT, Victor Ciobotaru, critică argumentele utilizate de municipalitate.

„Motivaţia tendenţioasă este contrară tuturor standardelor europene privind drepturile omului şi protecţia persoanelor LGBTQIA+ şi reduce simpla prezenţă în spaţiul public al persoanelor LGBTQIA+ la o încălcare a legii. De fapt, Primăria Oradea se substituie legiuitorului, şi încearcă să ne scoată în afara legii şi să interzică vizibilitatea noastră şi posibilitatea noastră de a face un protest pentru drepturi egale. Persoanele LGBTQIA+ din Oradea sunt cetăţeni egali care trebuie trataţi cu acelaşi respect", spune Ciobotaru.

Peste 100 de trasee propuse, toate respinse

Organizatorii afirmă că au respectat toate procedurile legale și au încercat să găsească, împreună cu autoritățile, o variantă care să permită desfășurarea evenimentului.

„Notificarea privind organizarea marşului a fost depusă în primul moment permis de lege, iar organizatorii au propus peste 100 de variante de traseu, arătându-şi în permanenţă disponibilitatea de a identifica, împreună cu instituţiile competente, o soluţie care să permită desfăşurarea în siguranţă a marşului pe un traseu central şi vizibil. Cu toate acestea, toate variantele propuse au fost respinse", explică organizatorii.

Potrivit celor două asociații, peste 150 de ONG-uri din peste 30 de țări și-au exprimat susținerea pentru organizarea marșului, iar reprezentanți ai mai multor misiuni diplomatice și ai Avocatului Poporului ar urma să fie prezenți la Oradea pentru a monitoriza desfășurarea evenimentului.

„Interzicerea repetată a Marşului Oradea PRIDE nu este un incident local izolat”

ACCEPT și ARK ORADEA insistă că manifestația va fi organizată în pofida refuzului autorităților locale.

`Comunitatea LGBTQIA+, alături de susţinătorii săi din România şi din întreaga Europă, nu va accepta să îi fie încălcate drepturile fundamentale şi va continua să le apere prin toate mijloacele democratice şi legale. Interzicerea repetată a Marşului Oradea PRIDE nu este un incident local izolat. Ea face parte dintr-un tipar mai amplu de restrângere a spaţiului civic din România. Democraţiile nu sunt măsurate doar prin felul în care tratează majoritatea, ci şi prin capacitatea lor de a proteja drepturile minorităţilor şi de a respecta statul de drept, chiar şi atunci când acest lucru este incomod din punct de vedere politic. Patru interdicţii consecutive ale aceleiaşi adunări publice paşnice ar trebui să îngrijoreze pe oricine este preocupat de starea democraţiei, indiferent de opiniile pe care le are cu privire la drepturile persoanelor LGBTQIA+”.

Marşul Oradea PRIDE `nu este împotriva nimănui” , transmit reprezentanţii celor două organizaţii:

„Este despre libertatea de întrunire, libertatea de exprimare şi dreptul fiecărei persoane de a exista în siguranţă şi cu demnitate în propriul oraş".