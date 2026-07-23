 Marşul Oradea Pride va avea loc, deşi Primăria l-a interzis pentru al patrulea an. Susținere din partea Comisiei Europene | adevarul.ro
search
Joi, 23 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Marşul Oradea Pride va avea loc, deşi Primăria l-a interzis pentru al patrulea an. Susținere din partea Comisiei Europene

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Marșul Oradea PRIDE se va desfășura conform programului stabilit, în ciuda deciziei Primăriei Oradea de a interzice, pentru al patrulea an, manifestația. Organizatorii anunță că vor contesta în instanță hotărârea administrației locale, despre care spun că refuză dreptul comunităţii LGBTQIA+ la întruniri pașnice

Marșul va avea loc pe 25 iulie, asigură Iulian Dițiu. FOTO Asociația ACCEPT
Marșul va avea loc pe 25 iulie, asigură Iulian Dițiu. FOTO Asociația ACCEPT

Primăria Oradea a respins solicitarea pentru organizarea evenimentului programat pe 26 iulie, invocând lucrări edilitare și existența altor adunări publice pe toate cele 11 trasee propuse de organizatori, dar și motive legate de „bunele moravuri”, spun organizatorii.

Asociațiile ACCEPT și ARK ORADEA consideră că motivarea autorităților locale este discriminatorie și anunță că evenimentul va avea loc în ziua stabilită - 25 iulie - mai ales că  au fost asigurate de susținerea comisarilor pe Egalitate și Justiție din cadrul Comisiei Europene.

„Comisara pe Egalitate a Comisiei Europene, Hadja Lhabib, alături de Comisarul pe Justiție a Comisiei Europene, Michael McGrath, au ieșit cu un mesaj de solidaritate cu comunitatea LGBTI din Oradea, pentru respectarea dreptului la liberă întrunire, la scurt timp după comunicarea refuzului de avizare pentru MARȘUL ORADEA PRIDE 2026 de către primarul Florin Birta și Primăria Oradea. Comunitatea internațională urmărește evoluția respectării drepturilor omului în Oradea și asigurarea desfășurării pașnice a marșului pe 25 iulie”, se arată pe pagina de Facebook a Asociatiei Accept.

Asociaţiile ARK ORADEA şi ACCEPT condamnă decizia Primăriei Municipiului Oradea de a interzice marșul. Reprezentanții organizațiilor afirmă că repetarea interdicției timp de patru ani consecutivi nu poate fi justificată prin motive administrative și apreciază că este vorba despre un tratament diferențiat aplicat aceleiași comunități.

„Prin Dispoziţia de neavizare semnată de primarul Florin Birta, administraţia locală continuă o practică prin care comunităţii LGBTQIA+ din Oradea îi este refuzat, an de an, dreptul fundamental la întrunire paşnică. În ciuda răspunsului primit, Marşul Oradea va avea loc în data de 25 iulie, ora 16:00, cu adunarea în faţa Primăriei Municipiului Oradea", transmit asociaţiile.

Organizatorii acuză discriminare

Președintele ARK Oradea, Iulian Dițiu, susține că argumentul invocat de autorități confirmă existența unei discriminări instituționale:

„Primăria Oradea invocă în scris `bunele moravuri` ca fiind principalul motiv de interzicere a Marşului nostru, a dreptului nostru la liberă întrunire. Acest argument confirmă homofobia instituţionalizată şi discriminarea directă faţă de comunitatea noastră, faţă de persoanele LGBTQIA+ din Oradea, de familiile şi prietenii lor, şi faţă de toţi cetăţenii care susţin democraţia şi statul de drept prin participarea la protestul nostru. Noi, ca locuitori ai oraşului, prin Marşul Oradea Pride, nu încălcăm ordinea publică şi bunele moravuri - din contră, autoritatea locală continuă să încalce drepturile noastre fundamentale şi constituţionale", a explicat Iulian Dițiu, citat de News.ro.

A început marşul Bucharest Pride 2024 pe Calea Victoriei. Evenimentul LGBT e susţinut de 25 de ambasade. Au apărut primele incidente | VIDEO

La rândul său, directorul executiv al Asociației ACCEPT, Victor Ciobotaru, critică argumentele utilizate de municipalitate.

„Motivaţia tendenţioasă este contrară tuturor standardelor europene privind drepturile omului şi protecţia persoanelor LGBTQIA+ şi reduce simpla prezenţă în spaţiul public al persoanelor LGBTQIA+ la o încălcare a legii. De fapt, Primăria Oradea se substituie legiuitorului, şi încearcă să ne scoată în afara legii şi să interzică vizibilitatea noastră şi posibilitatea noastră de a face un protest pentru drepturi egale. Persoanele LGBTQIA+ din Oradea sunt cetăţeni egali care trebuie trataţi cu acelaşi respect", spune Ciobotaru.

Peste 100 de trasee propuse, toate respinse

Organizatorii afirmă că au respectat toate procedurile legale și au încercat să găsească, împreună cu autoritățile, o variantă care să permită desfășurarea evenimentului.

„Notificarea privind organizarea marşului a fost depusă în primul moment permis de lege, iar organizatorii au propus peste 100 de variante de traseu, arătându-şi în permanenţă disponibilitatea de a identifica, împreună cu instituţiile competente, o soluţie care să permită desfăşurarea în siguranţă a marşului pe un traseu central şi vizibil. Cu toate acestea, toate variantele propuse au fost respinse", explică organizatorii.

Potrivit celor două asociații, peste 150 de ONG-uri din peste 30 de țări și-au exprimat susținerea pentru organizarea marșului, iar reprezentanți ai mai multor misiuni diplomatice și ai Avocatului Poporului ar urma să fie prezenți la Oradea pentru a monitoriza desfășurarea evenimentului.

„Interzicerea repetată a Marşului Oradea PRIDE nu este un incident local izolat”

ACCEPT și ARK ORADEA insistă că manifestația va fi organizată în pofida refuzului autorităților locale.

`Comunitatea LGBTQIA+, alături de susţinătorii săi din România şi din întreaga Europă, nu va accepta să îi fie încălcate drepturile fundamentale şi va continua să le apere prin toate mijloacele democratice şi legale. Interzicerea repetată a Marşului Oradea PRIDE nu este un incident local izolat. Ea face parte dintr-un tipar mai amplu de restrângere a spaţiului civic din România. Democraţiile nu sunt măsurate doar prin felul în care tratează majoritatea, ci şi prin capacitatea lor de a proteja drepturile minorităţilor şi de a respecta statul de drept, chiar şi atunci când acest lucru este incomod din punct de vedere politic. Patru interdicţii consecutive ale aceleiaşi adunări publice paşnice ar trebui să îngrijoreze pe oricine este preocupat de starea democraţiei, indiferent de opiniile pe care le are cu privire la drepturile persoanelor LGBTQIA+”.

Marşul Oradea PRIDE `nu este împotriva nimănui” , transmit reprezentanţii celor două organizaţii:

„Este despre libertatea de întrunire, libertatea de exprimare şi dreptul fiecărei persoane de a exista în siguranţă şi cu demnitate în propriul oraş".

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost săpat sub linia frontului
digi24.ro
image
Ce se va întâmpla cu epava avionului Pan Am, misterul aviatic rezolvat după 74 de ani
stirileprotv.ro
image
Mohammad Murad, deputatul cu ajutorul căruia s-ar fi încercat ruperea AUR, îl acuză pe Eugen Tomac de minciună. Susține că a fost invitat la Vila Lac: „Am primit un mesaj/ Am dat curs invitației după 4 zile”. Contactat de Gândul, Tomac susține că nu l-a invitat, dar că s-au întâlnit: „Nu știu dacă Veștea l-a sunat”. Veștea: „Nu știu cine l-a invitat! Eu nu aveam numărul lui”
gandul.ro
image
Soarele va dispărea complet! Un oraș va fi înghițit de întuneric în plină zi, pentru prima dată după 860 de ani
mediafax.ro
image
La 28 de ani, Aryna Sabalenka a făcut anunțul, după ce și-a îndeplinit marele vis: ”Mi-a schimbat viața”
fanatik.ro
image
Steag cu simbolul Mișcării Legionare la un miting pro-Călin Georgescu. Purtătorul a ajuns inculpat, dar judecătorii l-au pedepsit simbolic
libertatea.ro
image
Descoperire macabră. Cum au folosit piromanii pisicile pentru a răspândi incendiile forestiere în Italia
digi24.ro
image
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
gsp.ro
image
3 zile a durat liniștea în Argentina! "Ruptură" totală Messi - Scaloni: "Cine naiba i se opune?"
digisport.ro
image
Carmen Brumă, despre dieta cu pepene roșu. Riscurile ascunse ale acesteia
click.ro
image
Unul dintre bebelușii care așteptau un loc la ATI, la Spitalul "Marie Curie", a murit. "Nu am putut să îl luăm"
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Satul cu 300 de locuitori prin care trece toată Europa. Localnicii, exasperaţi: "Ajung maşinile în sufragerie"
observatornews.ro
image
Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia lansează un nou avertisment. Previziunea care dă fiori
cancan.ro
image
Care pensionari iau 600 de lei plus la pensie în august? Când se virează pensiile luna viitoare?
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
prosport.ro
image
Unde merită să te muți pentru un salariu mai bun. Diferența pe care mulți o descoperă abia după ce își schimbă orașul
playtech.ro
image
Și-a găsit echipă după un an și șapte luni de coșmar la Dinamo: ”M-am gândit să renunț!”
fanatik.ro
image
Un turist a călătorit în 38 de țări din toată lumea. „Am făcut 5 greșeli din care am învățat de-a lungul anilor”
ziare.com
image
Radu Drăgușin a debutat la Fiorentina! Verdict fără milă în presa din Italia
digisport.ro
image
Motivul pentru care Loredana și Speak se întorc acasă, la Bacău: „Orașul ăsta m-a format înainte să știu eu ce vreau să fac în viață”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE cu apartamentul din București al Andreei Bostănică. E extrem de luxos. Vrea să-l închirieze, după ce l-a amenajat ca în Dubai / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 23 iulie. Apar oportunități din locuri neașteptate. Cine câștigă bani și cine trebuie să spună un „nu” hotărât Introducere
mediaflux.ro
image
Michael Olise, forțat să elibereze vila cu 10 camere, piscină, cinema, saună și sală de fitness. Are termen o lună
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Ce spune Daniela Nane la șase luni de la despărțirea de Octavian Ene: „E pierdere de timp”
click.ro
image
Prinț saudit, găsit mort într-un hotel de lux din Londra. Ce au descoperit anchetatorii după tragedie
click.ro
image
Universul deschide poarta fericirii pentru 3 zodii, pe 24 august. Vor avea parte de schimbări uriașe
click.ro
chinezoaice regale foto generată de AI png
„Orgia de 100 de zile”, un festival al decadenței care a amenințat un imperiu întreg. Împăratul, subjugat total concubinelor
okmagazine.ro
Marc Anthony foto Profimedia jpg
Marc Anthony a devenit tată pentru a opta oară, în timp ce Jennifer Lopez se plânge că și-a crescut gemenii „cu prea puțin ajutor”
clickpentrufemei.ro
rocio espin pinar artemision jpg
21 iulie - Ziua in care a ars una dintre cele 7 minuni ale lumii antice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Luminița Anghel, în culmea fericirii! Filip, fiul biologic al artistei, a intrat la un liceu de top din Capitală
image
Ce spune Daniela Nane la șase luni de la despărțirea de Octavian Ene: „E pierdere de timp”

OK! Magazine

image
Partidele sexuale i-au adus Regelui Soare multiple infecții și o durere în... fund, prilejuind o mare inovație în medicină

Click! Pentru femei

image
Nu degeaba i se spune „Ducesa dificilă”! Meghan Markle a supărat un jurat „MasterChef” cu pretențiile avute în emisiune

Click! Sănătate

image
Aceste 4 mirosuri stimulează plasticitatea cerebrală cu 226%!