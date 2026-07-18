Tensiuni în jurul Oradea Pride. Consiliului Europei somează autoritățile române să permită marșul din 25 iulie

Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Michael O’Flaherty, și-a exprimat îngrijorarea față de informațiile potrivit cărora Marșul Oradea Pride 2026 ar putea fi din nou împiedicat. Evenimentul este programat pentru 25 iulie.

„Sunt îngrijorat de informațiile potrivit cărora Marșul Oradea Pride 2026 va fi din nou împiedicat în România. Libertatea de întrunire aparține tuturor. Autoritățile ar trebui să dialogheze cu organizatorii, să facă posibil un traseu sigur și adecvat și să protejeze participanții”, a transmis Michael O’Flaherty.

Un apel similar a venit din partea lui Peter Drenth, raportor permanent pentru drepturile omului al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. Acesta a afirmat că există informații potrivit cărora autoritățile locale ar putea refuza din nou desfășurarea marșului, ceea ce ar marca al patrulea an consecutiv în care evenimentul se confruntă cu „obstacole semnificative”.

Drenth a amintit că libertățile de exprimare, întrunire și asociere sunt drepturi fundamentale protejate prin articolele 10 și 11 ale Convenției Europene a Drepturilor Omului.

„Fac apel la autoritățile locale din Oradea să ia toate măsurile necesare pentru a analiza cu atenție eventualele drepturi aflate în conflict, în conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, și să se asigure că Marșul Pride poate avea loc la 25 iulie 2026, în condiții adecvate de securitate, care să le permită participanților să se întrunească pașnic și în siguranță”, a transmis Peter Drenth.

Acesta a avertizat că restricțiile nejustificate pot afecta statul de drept și valorile pluralismului, incluziunii și participării democratice. Congresul a anunțat că va continua să urmărească situația din Oradea și că, în octombrie 2026, va organiza o dezbatere privind libertatea de exprimare și de întrunire a persoanelor LGBTI.

Verzii europeni și SENS cer autorităților române să intervină

Partidul Verde European, europarlamentari din grupul Verzilor/ALE și partidul SENS au cerut, într-o declarație comună publicată pe 17 iulie, Guvernului României, Primăriei Oradea și celorlalte autorități responsabile să se asigure că Oradea Pride poate avea loc în siguranță și pe un traseu vizibil prin oraș.

Aceștia susțin că, timp de patru ani consecutivi, organizația locală ARK Oradea a fost împiedicată să organizeze un marș Pride în oraș și invocă informațiile publice potrivit cărora autoritățile locale ar intenționa să respingă cele peste 100 de trasee propuse în acest an de organizatori și să ofere în schimb posibilitatea unei adunări într-un punct fix.

Europarlamentarul român Nicolae Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, a criticat situația și a cerut Primăriei Oradea să permită desfășurarea evenimentului.

„Pride este o manifestare a libertății și niciun oraș din Europa nu poate deveni o insulă în care libertatea este interzisă”, a declarat Ștefănuță, potrivit comunicatului comun.

La rândul său, europarlamentara Kim van Sparrentak, copreședintă a Intergrupului LGBTI din Parlamentul European, a afirmat că reprezentanții acestuia au cerut Comisiei municipale din Oradea să poarte un dialog constructiv cu organizatorii și că situația va fi urmărită în continuare.

Peste 125 de organizații, apel pentru desfășurarea marșului

Peste 125 de organizații din România și din străinătate și-au exprimat solidaritatea cu ARK Oradea și comunitatea LGBTIQ+ din oraș și au cerut autorităților să permită desfășurarea în siguranță a marșului.

Potrivit declarației de solidaritate publicate de ARK Oradea, organizatorii au identificat peste 100 de variante de traseu și au depus notificarea în termenul legal. Semnatarii susțin că oferirea unui simplu punct de întâlnire nu poate înlocui organizarea unui marș și exercitarea efectivă a libertății de întrunire.

„După patru ani consecutivi în care Marșul Pride nu poate avea loc, nu mai poate fi vorba despre dificultăți administrative sau logistice. Faptul că se ajunge, an de an, la același rezultat indică existența unei practici care împiedică exercitarea efectivă a libertății de întrunire”, se arată în declarație.

Organizațiile cer primarului municipiului Oradea, Comisiei municipale pentru avizarea adunărilor publice și instituțiilor competente să permită desfășurarea marșului pe 25 iulie, pe un traseu care să asigure exercitarea dreptului la întrunire pașnică în condiții de siguranță.

De asemenea, semnatarii solicită autorităților centrale să monitorizeze situația și să garanteze respectarea drepturilor fundamentale pe întreg teritoriul României.