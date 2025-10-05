Doctorița implicată în scandalul „mega-șpăgilor” de la Casa de Pensii Bihor a murit într-un accident rutier. Ce s-ar fi găsit în mașina pe care o conducea

Doctorița Ana Guț, implicată în celebrul dosar al „mega-șpăgilor” de la Casa Județeană de Pensii Bihor, și-a pierdut viața sâmbătă, într-un tragic accident rutier. Surse apropiate anchetei susțin că în mașina condusă de aceasta s-ar fi găsit sume mari de bani.

Sursă video: Dan Bureţia

Una dintre victimele accidentului rutier produs sâmbătă, în jurul orei 14:30, pe drumul județean DJ 792A, în apropierea localității Miersig, este doctorița Ana Guț, cunoscută publicului din scandalul șpăgilor de la Casa Județeană de Pensii Bihor. Potrivit surselor Bihoreanul, femeia, aflată la volanul unei Dacii Logan, se deplasa împreună cu fratele ei atunci când a pierdut controlul mașinii, a pătruns pe sensul opus și s-a izbit violent de un copac.

În urma impactului, ambele persoane au murit. Paramedicii au încercat să-l resusciteze pe bărbatul de 63 de ani, însă manevrele s-au dovedit inutile. Polițiștii Serviciului Rutier Bihor continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului.

Conform unor informații neoficiale, în autoturism s-ar fi aflat sume importante de bani, însă autoritățile nu au confirmat oficial această ipoteză.

Ana Guț scăpase de pedeapsă prin prescrierea faptelor

Doctorița Ana Guț a devenit cunoscută în 2015, odată cu izbucnirea scandalului privind mita primită de medici ai Casei de Pensii Bihor. În cadrul anchetei, procurorii DNA au documentat un amplu sistem de corupție, bazat pe înregistrări video realizate pe ascuns timp de mai multe săptămâni, care arătau cum personalul medical primea bani de la pacienți pentru a facilita obținerea dosarelor de pensionare.

Potrivit rechizitoriului DNA, în doar 25 de zile de activitate monitorizată, între 11 mai și 15 iunie 2015, Ana Guț a primit mită de 334 de ori, direct sau prin intermediari, de la pacienți care se prezentau la cabinetul ei. În total, sumele colectate au ajuns la 51.970 lei și 3.330 de euro.

Anchetatorii au descoperit, în urma perchezițiilor, mari cantități de numerar în diferite locații: în cabinet, în apartament și chiar în autoturismul personal. Numai în mașină, polițiștii au găsit peste 205.000 lei și 19.000 de euro, iar în locuința mamei sale, o pensionară, s-au identificat 772.200 lei, 120.000 de dolari și 4.820 de euro.

După ani de procese, în august 2024, Tribunalul Bihor a decis încetarea acțiunii penale împotriva doctoriței Ana Guț, invocând prescripția faptelor. Instanța a dispus totuși confiscarea sumelor primite drept mită în perioada monitorizată de procurori.