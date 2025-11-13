Primarul PSD al comunei Zăneşti, arestat preventiv. Este acuzat și-a construit o casă de 50.000 de euro din mită şi a vândut-o cu 150.000 de euro

Primarul comunei Zăneşti, Ioan Filip, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în cadrul unui dosar penal instrumentat de DNA pentru săvârșirea faptelor de luare de mită și abuz în serviciu. El fusese reținut de procurori marți seară, după descinderi la 12 adrese, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de corupție săvârșite de către funcționari publici.

Potrivit anchetatorilor, în perioada aprilie- sfârşitul anului 2023, în condiţiile derulării contractului constând în „Reparaţii şi extindere trotuare în comuna Zăneşti, jud. Neamţ”, în valoare de 3.015.980,63 lei (fără TVA), inculpatul Filip Ioan ar fi pretins de la administratorul unei societăţi comerciale o sumă în cuantum de aproximativ jumătate din profitul obţinut în legătură cu contractul menţionat anterior, pentru încheierea, derularea în bune condiţii şi decontarea lucrărilor respective.

În aceeaşi perioadă, inculpatul Filip Ioan ar fi primit de la administratorul respectiv foloase necuvenite, constând în construirea unei case pe o suprafaţă de teren ce aparţine familiei acestuia, situată pe raza comunei Zăneşti, construcţie ce a presupus din partea executantului cheltuieli de aproximativ 40.000 - 50.000 de euro.

„Imobilul respectiv a fost ulterior scos la vânzare pentru o sumă de aproximativ 150.000 de euro”, arată DNA Bacău.

La data de 25 martie 2025, Primăria Zăneşti a încheiat un contract de achiziţie cu SC Lei În Instalaţii SRL, în valoare de peste 476.000 de lei fără TVA, pentru lucrările de amenajare a parcului de la Căminul Cultural.

Potrivit DNA Bacău, Ioan Filip ar fi pretins şi primit de la administratorul acestei societăţi suma de 50.000 de lei şi foloase constând în servicii de lucrări de instalaţii estimate la aproximativ 6.000 - 8.000 de lei, pentru atribuirea şi derularea în bune condiţii a contractului respectiv.

„Anterior, în acelaşi context, inculpatul Filip Ioan ar fi pretins şi primit cu titlu de mită de la administratorul unei alte societăţi comerciale o sumă în cuantum de aproximativ 8.000 de lei, în legătură cu încheierea, derularea şi decontarea contractului de 'Servicii de proiectare amenajări spaţii publice' privind amenajarea parcului Căminului Cultural, în valoare de 49.500 lei fără TVA. În executarea contractului respectiv, conform cerinţelor primarului Filip Ioan, ar fi fost întocmite documentaţia tehnică şi devizul general al investiţiei, fiind supradimensionate costurile şi fiind stabilite valori necorespunzătoare realităţii, acţiune care ar fi avut drept consecinţă crearea unei baze nelegale pentru evaluarea ulterioară a lucrărilor respective”, precizează procurorii.

De asemenea, pe 11 august 2025, primăria a încheiat un alt contract de execuţie lucrări pentru şcoala gimnazială, cu SC Termoizoconstruct SRL, în valoare de aproape 450.000 de lei. Primarul ar fi pretins şi primit de la administratorul societăţii circa 70.000 de lei pentru atribuirea şi derularea în bune condiţii a contractului respectiv.

„În perioadele menţionate anterior, inculpaţii Andrieş Andrei-Sebastian şi Marin Florentina, acţionând în înţelegere cu inculpatul Filip Ioan, ar fi întocmit în mod fraudulos documentaţiile de achiziţie, astfel încât cele două contracte menţionate mai sus să fie încheiate cu cele două societăţi comerciale. Ulterior, inculpatul Filip Ioan ar fi aprobat la plată sumele aferente contractelor respective, cu toate că avea cunoştinţă de faptul că situaţiile de lucrări ar fi fost supraevaluate şi că procedurile de achiziţii ar fi fost fraudate, producând astfel un prejudiciu UAT Zăneşti în cuantum total de 926.168,62 (fără TVA) lei, precum şi un folos necuvenit celor două societţi comerciale”,susține DNA.

Ioan Filip se află la al patrulea mandat de primar al comunei Zăneşti şi este membru al PSD.

În acelaşi dosar mai sunt inculpaţi Andrei-Sebastian Andrieş, consilier superior în cadrul Compartimentului de achiziţii publice al Primăriei Zăneşti şi Florentina Marin, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului resurse umane al Primăriei Zăneşti, pentru săvârşirea a două infracţiuni de complicitate la abuz în serviciu.

De asemenea, procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de SC Termoizoconstruct SRL şi SC Lei În Instalaţii SRL, precum şi a administratorilor acestor societăţi, pentru complicitate la abuz în serviciu şi dare de mită.