Doi italieni închiriau maşini de lux din Arad pentru a le vinde în Italia. Au fost reținuți de poliție

Doi cetățeni italieni au fost reținuți de polițiști în Arad, suspectați că ar fi închiriat mașini de lux pentru a le duce în Italia și a le vinde, potrivit surselor judiciare citate de Agerpres. Cercetările continuă pentru identificarea mai multor complici români.

Dosarul este în lucru de câteva luni, iar joi au fost efectuate patru percheziții în județ. Mașinile vizate erau de obicei fabricate în 2025, iar italienii le dezactivau sistemele GPS înainte de a le scoate din țară. În Italia, acestea erau declarate furate, astfel încât firmele de închiriere din Arad să-și recupereze prejudiciile prin asigurări.

Potrivit anchetatorilor, nu există suspiciuni că firmele de închiriere ar fi fost implicate. Valoarea autoturismelor sustrase se ridică între 60.000 și 90.000 de euro. Ancheta continuă într-un dosar de înșelăciune, iar prejudiciul total urmează să fie stabilit.