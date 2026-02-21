Șase ore de operație și 20 de șuruburi. Medicii i-au reconstruit total tibia lui Lindsey Vonn, după cumplitul accident de la JO

Lindsey Vonn (41 de ani) a trecut printr-o nouă intervenție chirurgicală după gravul accident suferit duminică, 8 februarie, în timpul probei de coborâre de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Operația a durat puțin peste șase ore, iar recuperarea va mai dura înainte ca sportiva să poată fi externată.

Accidentul i-a provocat o fractură complexă a tibiei piciorului stâng. Încă de a doua zi, Vonn anunța că leziunile sunt atât de serioase încât vor fi necesare mai multe operații pentru a fi tratate corect.

Reconstrucție majoră a tibiei

Până acum, Lindsey Vonn a trecut prin cel puțin patru intervenții în Italia, iar vineri a fost supusă unei noi operații, de data aceasta în Statele Unite.

→ Imaginea 1/2: Radiografie Lindsey Vonn Foto/Instagram

Imaginile publicate de Lindsey Vonn arată că a fost nevoie de o reconstrucție majoră pentru a-i stabiliza piciorul. Medicii au folosit o placă metalică lungă și aproximativ 20 de șuruburi, fixate în diferite unghiuri pentru a asigura suportul necesar.

„Am trecut cu bine de operație, a durat puțin peste 6 ore. După cum puteți vedea, a fost nevoie de o mulțime de plăcuțe și șuruburi pentru a pune totul la loc, dar Dr. Hackett a făcut o treabă incredibilă. Îi mulțumesc și Dr. Viola pentru asistența acordată în timpul intervenției!!

Din cauza gravității traumatismului, m-am chinuit puțin postoperator și nu am putut fi externată din spital încă... sunt aproape de acel moment. Pași mici. Voi explica în curând ce s-a întâmplat cu accidentarea și ce presupune totul!”, a transmis schioarea americană prin intermediul rețelelor sociale.