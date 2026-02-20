Două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi, scoase la licitați de ANAF. Prețul pleacă de la aproape 35.000 euro

Două imobile din comuna Grajduri, Iași, au fost scoase la licitație de ANAF, după ce au fost confiscate de la propietar într-un dosar penal. Licitația va avea loc pe 12 martie, prețul de pornire fiind 297.040 lei, respectiv 166.960 lei.

Cea mai mare dintre casele pe care ANAF vrea să le valorifice prin licitație are o suprafață totală de 258,82 mp, cu suprafața construită la sol de 147 mp. Construită în 2001, pe două niveluri (parter și etaj), casa e din zidărie, nu are certificat de performanță energetică, și e situată pe un teren de 1.000 mp luat în concesiune de la primărie de 1000, se arată în anunț.

Cea de-a doua casă care se vinde pe strada Palatelor are o suprafață totală de 190 mp, cu amprenta la sol de 95 mp, e tot din zidărie și este, de asemenea, construită cu parter și un etaj – fără acte de construire, fără certificat de performanță energetică, pe teren concesionat de la primăria Grajduri. Prețul de pornire a licitației 166.960 lei (exclusiv TVA).

Licitația din luna martie este deja a patra care se organizează pentru aceste clădiri. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii vor trebui să depună cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei mai multe documente, între care oferta de cumpărare, dovada plăţii taxei de participare și o declaraţie pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.