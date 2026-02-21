Video Incendiu la o chilie a Mănăstirii Strâmba Jiu, la parastasul unei maici. Flăcările au cuprins 250 de metri pătrați din acoperiș

Pompierii gorjeni intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul unei chilii monahale de la Mănăstirea Strâmba Jiu.

Potrivit primelor informații, focul ar fi pornit din bucătăria mănăstirii, chiar în ziua parastasului maicii starețe Marina, potrivit As în Gorj.

Pompierii intervin cu cinci autospeciale de stingere cu apă şi spumă, notează Agerpres.

„În acest moment intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul unei chilii monahale la Mănăstirea Strâmba Jiu. Incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 250 de metri pătraţi. Intervenim pentru localizarea şi lichidarea incendiului cu cinci autospeciale de stingere cu apă şi spumă", a precizat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Cauza exactă a incendiului urmează să fie stabilită în urma cercetărilor efectuate de specialiști.

Amintim că, tot sâmbătă, un incendiu a izbucnit la un generator electric de rezervă, în exteriorul Spitalul Fundeni, la aproximativ 25 de metri de clădire.