Terapia prin distrugere în camera furiei din Iași. Clienții vin să spargă obiecte ca să se calmeze

Un tânăr de 25 de ani a creat la Iași o cameră a furiei, în care implementează terapia prin distrugere, prezentată ca „o metodă eficientă și accesibilă de a scăpa de stres fără consecințe și regrete”.

Matei Zamfirescu propune o nouă metodă de terapie alternativă care promite celor interesați atingerea limitelor fără a se simți presați.

„Dacă ești într-un impas personal, din care ai impresia că nu știi să ieși, vino să dai frâu emoțiilor și energiilor negative. Te vei simți mai relaxat, mai echilibrat, mai lipsit de stres și ulterior mai fericit! Ce mai aștepți? Ia o pauza, contectează-te cu tine și hai la o sesiune de terapie”, este îndemnul lui Matei Zamfirescu pe pagina de Facebook The Break In.

Locul unde distrugi obiecte cu bâta de baseball, cu ranga sau cu barosul

Matei Zamfirescu promite eliberarea emoțiilor cu un „tratament alternativ al distrugerii”.

„Este un loc în care clienții vin să spargă obiecte într-un mediu controlat în care poți să te distrezi sau chiar să scapi de stres, distrugând obiecte care nu mai sunt de folos nimănui, cu bâta de baseball, cu ranga sau cu barosul. Se propun pentru spargere sticle, sau chiar obiecte neașteptate, dar care se sparg spectaculos”, arată tânărul pe pagina sa de Facebook.

Tânărul întreprinzător dă exemplul său personal de echilibrare printr-o astfel de metodă.

„Boala tatălui meu a declanșat în mine o revoltă. M-am simțit neputincios în a rezolva ceva ce nu ține de mine, fapt care m-a făcut să-mi doresc să lovesc diferite obiecte. Pentru că eu sunt o persoană calmă și liniștită din fire, am început să caut o soluție. Atunci am descoperit eficiența unei astfel de ședințe de consiliere. Ulterior, m-am gândit că sunt multe persoane în aceeași situație și am reușit să aduc acest concept de terapie alternativă și de gestionare a emoțiilor prin eliberare la Iași”, povestește Matei Zamfirescu, potrivit bzi.ro.

Potrivit profilului său online, Matei Zamfirescu a studiat Ingineria Resurselor Animale și Alimentare, însă, potrivit sursei citate, în acest proiect are alături o echipă terapeuți și psihoterapeuți.