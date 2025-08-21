Video Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital

Scene șocante în Pașcani. Un bătrân cardiac a fost încătușat de Poliția Locală Pașcani pe motiv că a refuzat să se legitimeze, după ce ar fi băut o bere. A fost târât până în apropierea mașinii, apoi doborât la pământ.

În urma intervenției violente a polițiștilor, bărbatului i s-a făcut rău, iar un echipaj de la Ambulanță a fost chemat la fața locului. Până la venirea medicilor, bărbatul a fost ținut pe jos, pe trotuar. Doar după insistențele martorilor și ale soției, polițiștii i-au scos cătușele, potrivit bit24.

Potrivit sursei citate, Viorel Obreja a ajuns la Spitalul de Urgențe din Pașcani cu mai multe răni ușoare. A primit îngrijiri medicale și a fost trimis acasă.

Pensionarul spune că a ieșit afară pentru a se juca pe telefon. El se întorsese de la o partidă de pescuit și a băut o bere ca să se răcorească. Bărbatul a recunoscut că a refuzat să se legitimeze, dar nu a fost agresiv și le-a cerut polițiștilor să-i dovedească faptul că a băut. De asemenea, martorii prezenți spun că bărbatul nu a fost agresiv și că intervenția polițiștilor ar fi fost abuzivă.

Primarul municipiului Pașcani spune că intervenția Poliției Locale ar fi în regulă și că sprijină astfel de acțiuni. El a solicitat Poliției Locale să fie fermă și categorică pentru că doar așa „putem avea ordine pe domeniul public”.

Într-o filmare pe TIK-TOK, edilul susține că „nu a fost abuzat nimeni”.

„Acel bătrân dacă are 70 ani și nu a învățat până acum că, dacă Poliția vine și îți cere să te legitimezi, tu trebuie să arăți buletinul, înseamnă că acel bătrân nu prea a înțeles multe de la viață”, a spus edilul.

Intervenția a fost filmată și de polițiștii locali cu camerele din dotare. Din imagini se poate observa că bărbatul a refuzat să se legitimeze și că a cerut explicații, dar nu a fost agresiv.