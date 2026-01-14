Procuror din Iași, condamnat la 8 ani de închisoare pentru viol asupra unei minore. Cazul fusese inițial închis de superiori

Curtea de Apel Bacău l-a condamnat, miercuri, pe fostul prim-procuror de la Răducăneni, Daniel Bosînceanu, la 8 ani de închisoare pentru viol în formă continuat asupra unei minore. Cazul a ajuns în instanță după ce o soluție inițială de clasare a dosarului, motivată prin depunerea „târzie” a plângerii de către victimă, a fost anulată.

În primii pași ai anchetei, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași a decis să îngroape cazul. Potrivit ordonanței de clasare, consultate de HotNews, motivul a fost acela că victima, care avea 15 ani la începutul abuzurilor, și-a depus plângerea prea târziu. Această decizie a fost însă infirmată ulterior de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar ancheta a fost reluată de procurorul Marcel Sandu de la PICCJ, ceea ce a dus la proces.

Sentința: 8 ani de închisoare și interdicții

Judecătorii de la Bacău au stabilit pedeapsa în urma audierilor. În scurtul motiv al sentinței se arată: „Condamnă pe inculpatul Bosînceanu Constantin Daniel la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de viol în formă continuată. În baza art. 67, alin.1 C. pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66, alin.1, lit. a), b) Cod Penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat”. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs la ÎCCJ.

Abuzul sub amenințarea cu moartea

Potrivit acuzațiilor, Daniel Bosînceanu a constrâns victima, prin violență fizică și amenințarea cu moartea, să întrețină raporturi sexuale. Faptele s-au petrecut între septembrie 2015 și iunie 2017, atât într-un apartament din Iași, cât și în autoturismul procurorului. Victima era elevă în clasa a noua, fiica unei familii apropiate acestuia.

Procurorii au detaliat în comunicate că abuzurile aveau o frecvență ridicată și că inculpatul a acționat sub o amenințare constantă. „Din probele administrate, a reieșit că raporturile sexuale la care a fost constrânsă persoana vătămată au avut frecvența de unul sau două pe săptămână, de regulă în interiorul apartamentului și, de două ori, pe bancheta din spate a autoturismului, sub amenințarea permanentă”, au transmis autoritățile. Mai mult, victima a rămas însărcinată și a fost obligată să facă o întrerupere de sarcină.

Potrivit anchetei, Bosînceanu i-a spus fetei că „este secretul lor ce trebuie să-l păstreze până în mormânt și dacă îl va divulga, va ajunge în mormânt în locul secretului”.

De la polițist la procuror condamnat

Daniel Bosînceanu și-a început cariera în forțele de ordine ca polițist, fiind ofițer judiciar la IPJ Iași până în 2010, când a intrat în magistratură. A ajuns apoi să ocupe funcția de prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni, Iași, exact în perioada în care săvârșea infracțiunile.