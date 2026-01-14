search
Miercuri, 14 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Procuror din Iași, condamnat la 8 ani de închisoare pentru viol asupra unei minore. Cazul fusese inițial închis de superiori

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Curtea de Apel Bacău l-a condamnat, miercuri, pe fostul prim-procuror de la Răducăneni, Daniel Bosînceanu, la 8 ani de închisoare pentru viol în formă continuat asupra unei minore. Cazul a ajuns în instanță după ce o soluție inițială de clasare a dosarului, motivată prin depunerea „târzie” a plângerii de către victimă, a fost anulată.

Fostul prim-procuror a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru viol FOTO: Dezvăluirea.ro
Fostul prim-procuror a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru viol FOTO: Dezvăluirea.ro

În primii pași ai anchetei, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași a decis să îngroape cazul. Potrivit ordonanței de clasare, consultate de HotNews, motivul a fost acela că victima, care avea 15 ani la începutul abuzurilor, și-a depus plângerea prea târziu. Această decizie a fost însă infirmată ulterior de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar ancheta a fost reluată de procurorul Marcel Sandu de la PICCJ, ceea ce a dus la proces.

Sentința: 8 ani de închisoare și interdicții

Judecătorii de la Bacău au stabilit pedeapsa în urma audierilor. În scurtul motiv al sentinței se arată: „Condamnă pe inculpatul Bosînceanu Constantin Daniel la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de viol în formă continuată. În baza art. 67, alin.1 C. pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66, alin.1, lit. a), b) Cod Penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat”. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs la ÎCCJ.

Abuzul sub amenințarea cu moartea

Potrivit acuzațiilor, Daniel Bosînceanu a constrâns victima, prin violență fizică și amenințarea cu moartea, să întrețină raporturi sexuale. Faptele s-au petrecut între septembrie 2015 și iunie 2017, atât într-un apartament din Iași, cât și în autoturismul procurorului. Victima era elevă în clasa a noua, fiica unei familii apropiate acestuia.

Procurorii au detaliat în comunicate că abuzurile aveau o frecvență ridicată și că inculpatul a acționat sub o amenințare constantă. „Din probele administrate, a reieșit că raporturile sexuale la care a fost constrânsă persoana vătămată au avut frecvența de unul sau două pe săptămână, de regulă în interiorul apartamentului și, de două ori, pe bancheta din spate a autoturismului, sub amenințarea permanentă”, au transmis autoritățile. Mai mult, victima a rămas însărcinată și a fost obligată să facă o întrerupere de sarcină.

Potrivit anchetei, Bosînceanu i-a spus fetei că „este secretul lor ce trebuie să-l păstreze până în mormânt și dacă îl va divulga, va ajunge în mormânt în locul secretului”.

De la polițist la procuror condamnat

Daniel Bosînceanu și-a început cariera în forțele de ordine ca polițist, fiind ofițer judiciar la IPJ Iași până în 2010, când a intrat în magistratură. A ajuns apoi să ocupe funcția de prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni, Iași, exact în perioada în care săvârșea infracțiunile.

Iaşi

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
digi24.ro
image
Municipiul care a anunțat că nu mărește impozitul pe locuințe. ”Locuirea este drept fundamental, mersul cu mașina e opțional”
stirileprotv.ro
image
Cele 3 categorii de pensionari din România care vor primi bani în plus la pensie, în 2026. Cine se încadrează
gandul.ro
image
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
mediafax.ro
image
A părăsit de urgență cantonamentul din Antalya al FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
libertatea.ro
image
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
digi24.ro
image
Renata Zarazúa s-a dezbrăcat pentru a-și arăta pielea arsă. Avertisment dur pentru cei care merg la Australian Open
gsp.ro
image
ADIO, SUA! Lovitură de teatru, după deciziile administrației Trump
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Gara de Nord din Bucureşti intră în reparaţii capitale, care vor costa 100 de milioane de euro. Cum ar trebui să arate, după renovare
antena3.ro
image
Reacţia unei tinere din Indonezia când ţine în mână bani româneşti: "De ce sunt aşa?"
observatornews.ro
image
Cine a fost Nicoleta Drăgușin, de fapt. Cu cine era căsătorită jurnalista de 46 de ani
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Roți și jante neomologate în 2026: ce se întâmplă la ITP și la un filtru de poliție
playtech.ro
image
Concedieri masive în fabrici importante din România. Dezastrul industrial din UE lovește din plin și în angajații din țara noastră
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fotbalistul de la FCSB care a făcut credit pentru a-și cumpăra un McLaren. Cât a putut să dea pe o mașină
digisport.ro
image
Grok intră puternic în zona militară. Pentagonul și Elon Musk anunță o alianță incredibilă
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
DOCUMENTUL austerităţii. Guvernul taie salariile, urmează concedieri masive, concursuri pe post şi indicatori de performanţă. Apare „lista ruşinii” şi se dublează alte impozite
romaniatv.net
image
Românii care au datorii apar oficial pe lista rușinii! Guvernul a aprobat proiectul
mediaflux.ro
image
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
gsp.ro
image
Călin Donca l-a pocnit pe Cristian Boureanu la Survivor: „Dai în demnitatea mea, te-am plesnit” / „Vrei să dai în mine?” VIDEO
actualitate.net
image
De ce însoțitorii de zbor stau cu mâinile lipite de corp la decolare și aterizare
actualitate.net
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
click.ro
image
Ce ne aduce 2026 în turism? Celebrul influencer Răzvan Pascu: „Nu mai este despre vacanțe ieftine, ci despre experiențe”
click.ro
image
Ce salariu avea Mariana Moculescu la Antena 1 și la TVR, unde a fost știristă și reporter: „M-am descurcat!” Din ce bani trăiește acum: „Mă ajută...”
click.ro
Împăratul Naruhito și Împărăteasa Masako, Prințul Fumihito Akishino, Prințesa Kiko, Prințesa Kako, Prințesa Aiko la Spring Garden Party Agenția Imperială 2 jpg
Incestul a guvernat Coroana japoneză! Monarhia niponă a avut 11 căsătorii între frați și surori
okmagazine.ro
william kate gettyimages jpg
O înregistrare veche cu Kate Middleton a ieșit la iveală. Filmarea este explicită și oamenilor li se reconfirmă bănuielile
okmagazine.ro
Fran Drescher foto Profimedia jpg
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!
clickpentrufemei.ro
in 1879 un om de stiinta a ingropat mai mult sticle pline cu seminte la fiecare 20 de ani cate una este dezgropata si studiata 1034524 jpg
Experimentul care refuză să se termine: sticlele cu semințe îngropate în 1879 și mesajul lor peste secole
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă

OK! Magazine

image
O înregistrare veche cu Kate Middleton a ieșit la iveală. Filmarea este explicită și oamenilor li se reconfirmă bănuielile

Click! Pentru femei

image
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet