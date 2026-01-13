Caz șocant: un procuror a împușcat o judecătoare la Curtea de Apel Istanbul. Un deținut a intervenit pentru a-i salva viața

Un procuror din Istanbul a împușcat-o pe judecătoarea Aslı Kahraman, în biroul Curții Regionale de Apel Kartal. Viața acesteia a fost salvată după ce un deținut prezent în clădire a intervenit și a împiedicat un al doilea foc.

Incidentul șocant a avut loc marți, 13 ianuarie, în clădirea Curții Regionale de Apel Kartal din Istanbul.

Pocurorul Muhammet Çağatay Kılıçaslan a împușcat-o pe judecătoarea Aslı Kahraman, membră a Secției Penale a 23-a.

Procurorul și judecătoarea ar fi avut în trecut o relație, iar atacul ar fi fost declanșat de faptul că Kılıçaslan nu ar fi acceptat încheierea acesteia. În timpul incidentului, procurorul turc a tras asupra judecătoarei, rănind-o la picior, potrivit dw.com.

Momentul cel mai neașteptat a fost intervenția unui deținut, aflat în Penitenciarul deschis Maltepe. El a reușit să-l oprească pe atacator înainte ca acesta să tragă un al doilea foc, salvând astfel viața judecătoarei.

Judecătoarea a fost transportată imediat la spital pentru îngrijiri medicale, iar procurorul a fost reținut de autorități.

Parchetul din Istanbul a deschis o anchetă penală împotriva lui pentru tentativă de omor.