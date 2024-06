Procuror acuzat că a violat timp de 2 ani o copilă, trimis în judecată. „Dacă divulga secretul, ajungea în mormânt”

Procurorul ieșean Daniel Bosânceanu a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, fiind acuzat că a violat și a amenințat în nenumărate rânduri o fată de 15 ani. „Secretul lor ce trebuie să-l păstreze până în mormânt”, se arată în rechizitoriu.



„Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată a unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni pentru infracțiunea de viol”, a transmis instanța.

Potrivit magistatilor, în perioada septembrie 2015-iunie 2017, inculpatul a constrâns persoana vătămată prin „violență fizică, constând în ținerea, imobilizarea și dezbrăcarea forțată, precum și prin amenințarea cu moartea, să întrețină raporturi sexuale într-un apartament din municipiul Iași”.

De asemenea, prin amenințare, „inculpatul a determinat persoana vătămată să întrețină raporturi sexuale pe bancheta din spate a autoturismului, pe care l-a condus în locuri izolate din oraș. Din probele administrate, a reieșit că raporturile sexuale la care a fost constrânsă persoana vătămată au avut frecvența de unul sau două pe săptămână, de regulă în interiorul apartamentului și, de două ori, pe bancheta din spate a autoturismului”.

Copila, amenințată cu moartea de procuror

Fata era amenințată permanentă că ceea ce i se întâmpla era „secretul lor ce trebuie să-l păstreze până în mormânt și dacă îl va divulga, va ajunge în mormânt în locul secretului”.

De asemenea, în rechizitoriu s-a reținut că „inculpatul a acționat cu intenție directă, prevăzând și dorind producerea urmăririlor, constând în lezarea libertății și inviolabilității sexuale a victimei și cunoștea că, în perioada infracțiunii comise împotriva ei, persoana vătămată a avut vârsta cuprinsă între 15 ani și 17 ani”.

Inițial, dosarul a fost instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași care a clasat cazul. În anul 2018, după șapte luni de la depunerea plângerii, procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași l-au pus sub acuzare pe Bosânceanu.

Dosarul a fost redeschis prin infirmarea de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la data de 30 august 2023, a soluției de clasare dispusă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.

Dosarul va fi trimis spre competentă soluționare la Curtea de Apel Bacău.

Tatăl fetei: procurorul i-a spus că va dispărea ca Elodia

Potrivit ziarul de iași, procurorul se cunoștea cu familia fetei, deoarece prin 2014 acesta i-a botezat un copil, devenind cumătri.

Problemele au început într-o zi când cumătrul procuror i-ar fi cerut permisiunea capului familiei Mardare ca fata de 15 ani să meargă la un apartament din zona Nicolina să o ajute pe soție la curățenie. Tatăl acesteia nu știa, probabil, că procurorul se mutase împreună cu soția la casă, undeva în zona Valea Adâncă.

„Domnul procuror Bosânceanu este cumătrul meu, este nașul de botez al fiului meu cel mai mic, din cei șapte copii pe care îi am. Ne-am întâlnit în anul 2018, după ce am aflat de la fată de cele petrecute. Mi-a spus că nu procedez bine cu plângerea, că are familie, are soție, are o funcție, şi m-a întrebat cât îl costă să ne înțelegem. A doua zi am mers la Iași, cu tot cu copilă, pentru a face plângere la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași. Fata a povestit ce s-a întâmplat în fața unui procuror de caz”, a spus tatăl fetei.