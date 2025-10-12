search
Mii de pelerini din Voluntari, trimiși la Iași pe banii primăriei. Eveniment organizat în plină austeritate

Publicat:

Primăria Voluntari anunță cu mândrie că a organizat și în acest an un pelerinaj la Iași, la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, în ciuda măsurilor de austeritate impuse la nivel național.

pelerinaj 17 jpg

Potrivit unui comunicat publicat pe pagina Direcției Educație Cultural-Sportivă și Identitate Comunitară (DECSIC), „aproximativ 8.000 de pelerini au participat cu evlavie la acest eveniment deosebit, sprijiniți de peste 150 de coordonatori care au contribuit, prin dăruire și profesionalism, la buna desfășurare a întregului pelerinaj”.

Reprezentanții instituției transmit că deplasarea la Iași a devenit deja o tradiție locală. „Anul acesta marcăm două decenii de când mergem împreună la Iași – o tradiție minunată, de care suntem mândri să ne bucurăm și în 2025”, se arată în mesajul publicat de DECSIC Voluntari.

Acțiunea a fost organizată sub coordonarea Primăriei Orașului Voluntari, prin Direcția Educație Cultural Sportivă și Identitate Comunitară, care a asigurat transportul și logistica necesară desfășurării evenimentului religios.

Pelerinajul la Cuvioasa Parascheva atrage anual zeci de mii de credincioși din întreaga țară, însă inițiativa autorităților locale din Voluntari stârnește controverse, având loc într-o perioadă în care instituțiile publice sunt îndemnate să reducă cheltuielile.

Peste 70.000 de persoane s-au închinat deja la racla Sfintei Parascheva, iar alți peste 20.000 de credincioși se află în acest moment la rând. Mulți dintre ei s-au așezat la coadă încă de la ora 2:00 noaptea, în ciuda temperaturilor scăzute și a ploii din ultimele zile, notează ziaruldeiași.ro. 

București

