Moldovean de peste Prut, arestat după ce a furat din case de vacanță. „Turistul” se caza nopți întregi în locuințele goale

Un bărbat din Republica Moldova a fost arestat preventiv după ce s-a făcut stăpân abuziv pe mai multe case de vacanță din județul Buzău. Acesta intra în locuințele goale, stătea câteva zile, iar la plecare lua cu el haine sau alte bunuri de valoare.

Bărbatul de 31 de ani din Republica Moldova profita de faptul că locuințele erau goale, intra în casele de vacanță din Valea Râmnicului, județul Buzău, și rămânea acolo pentru perioade scurte, timp în care fura mâncare, haine și bani, scrie Digi24.

În tot acest timp consuma alimentele găsite, inclusiv produse congelate, folosea electrocasnicele și dușul locuințelor, iar la plecare lua cu el haine, dar și alte bunuri. Totul a ieșit la iveală la finalul lunii martie, când trei localnici au anunțat autoritățile.

Paguba este estimată la aproximativ 2.000 lei, iar bărbatul a fost prins cu ajutorul polițiștilor din Bacău, după ce ar fi locuit și în case din acest județ în drumul său spre Republica Moldova. Bărbatul a fost dus la audieri, iar ulterior a fost arestat pentru 30 de zile.