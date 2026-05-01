Fostul primar din Iași, Ionel Onofraș, prins în Italia: condamnat la 19 ani de închisoare pentru pedofilie

Ionel Onofraș, fost primar al Iașului, a fost depistat și arestat de autorități pe teritoriul Italiei, după ce era dat în urmărire internațională. Pe numele acestuia exista un mandat de executare a pedepsei, fiind condamnat la peste 19 ani de închisoare.

„În cursul zilei de 30 aprilie 2026, în urma activităților desfășurate de polițiștii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, Serviciul de Investigații Criminale – Biroul Urmăriri, în cooperare cu autoritățile italiene, a fost depistat şi arestat pe teritoriul Italiei, un bărbat, de 68 de ani, din comuna Rediu, județul Iaşi, care era dat în urmărire internațională (categoria Most Wanted). Pe numele acestuia era emis un mandat de executare a pedepsei închisorii, fiind condamnat de instanța de judecată la o pedeapsă de 19 ani şi 4 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de viol şi agresiune sexuală”, a anunţat, vineri, Poliția Română.

Bărbatul se află în prezent în custodia autorităților italiene, urmând a fi declanșate procedurile legale pentru predarea către autoritățile române.

Activitățile au beneficiat de sprijinul unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, iar schimbul de informații şi cooperarea s-a realizat prin implicarea Biroului Atașatului de Afaceri Interne din Italia şi Biroul Sirene România.

Condamnat definitiv pentru viol

Onofraș, cunoscut în spațiul public și sub porecla „Bebe”, a fost condamnat recent pentru fapte grave de viol asupra unor minore.

Sentința de 19 ani și patru luni de închisoare primită de fostul primar al municipiului Iași, Ionel Onofraș pentru viol este definitivă, însă nu a putut fi pusă în executare, după ce acesta nu a fost găsit la domiciliul declarat.

Fostul primar a fost arestat în martie 2022 și trimis în judecată câteva luni mai târziu, fiind acuzat că ar fi agresat sexual patru fete minore, pe care le-ar fi invitat în atelierul său sub pretextul unor ședințe foto de tip fotomodel.

În paralel, numele său a apărut și în dosare penale. Într-un caz instrumentat de DNA Bacău, a fost acuzat de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat, cu un prejudiciu estimat la peste 6 milioane de lei și sute de mii de euro. A fost condamnat definitiv la 4 ani și 4 luni de închisoare, fiind eliberat în 2018.

În dosarul recent, anchetatorii au susținut că acesta ar fi abordat mai multe fete minore sub pretextul unor colaborări în domeniul modei, folosindu-se de activitatea sa de fotograf.

După finalizarea procesului, instanța a pronunțat o condamnare definitivă la 19 ani și patru luni de detenție, însă punerea în aplicare a pedepsei a fost blocată de imposibilitatea localizării sale.

Primar la 32 de ani

Ionel Onofraș a intrat în atenția publică imediat după Revoluția din 1989, când, la vârsta de 32 de ani, a fost numit primar al Iașului în perioada de tranziție de după 22 decembrie 1989. A ocupat funcția pentru aproximativ două luni, până în februarie 1990.

Ulterior, s-a retras din politică și a devenit om de afaceri, activând în domenii precum comerțul cu textile și materiale de construcții. A fost membru în Consiliul Director al Camerei de Comerț din Iași și a deținut mai multe firme, printre care Occo Silhouette și Intercont SRL.

În plan economic, Onofraș a fost implicat și în proiecte imobiliare de amploare, inclusiv construirea unei vile pe un teren de 1,4 hectare în zona Grădinii Botanice din Iași. Imobilul, realizat după o schiță atribuită arhitectului Ion Mincu, avea peste 1.500 mp și 15 camere, dar a fost ulterior scos la vânzare fără succes.