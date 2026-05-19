Județele care intră sub Cod galben de vânt puternic. Avertismentul emis de ANM

Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de vânt puternic pentru mai multe județe din țară, valabilă miercuri, 20 mai. Totodată, până pe 23 mai sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică, în special în estul țării.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în perioada 19 mai, ora 12:00 - 23 mai, ora 10:00, vor fi perioade de instabilitate atmosferică, în special în jumătatea de est a țării, cu ploi torențiale, descărcări electrice, vânt puternic și izolat grindină.

Cantitățile de apă pot depăși pe alocuri 40–50 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri și în vestul și centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60...80 km/h.

De asemenea, ANM a emis un Cod galben de vânt puternic valabil pe 20 mai, între orele 08:00 și 22:00, pentru Moldova, nordul Dobrogei și estul și nord-estul Munteniei. În această perioadă, vântul va bate cu viteze de 50...65 km/h.