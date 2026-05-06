A dat peste 440.000 de lei ca să „scoată dracii” din nevastă. Cum a fost înșelat ani la rând un ieșean

Un caz șocant de înșelăciune a ajuns în instanță, după ce un bărbat din Iași a fost convins să plătească sume uriașe de bani pentru a-și salva familia de presupuse pericole supranaturale, inclusiv pentru a „scoate dracii” din propria soție.

Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, în perioada ianuarie 2021 – mai 2024, inculpatul a indus și a menținut în eroare un bărbat, susținând că se poate conecta la mai multe entități ezoterice, printre care una denumită „Bau”, despre care afirma că are puteri vindecătoare. În acest mod, ar fi obținut de la victimă suma totală de 442.833 de lei, notează bzi.ro.

Anchetatorii arată că totul a început încă din 2020, când inculpatul i-ar fi spus bărbatului că entitatea „Bau” i-a transmis că tatăl său se va îmbolnăvi, iar pentru a preveni acest lucru trebuie făcute mai multe „sacrificii”. În acest context, victima ar fi trimis, în mai multe tranșe, 180.862 de lei.

În 2022, scenariul ar fi continuat, inculpatul susținând că aceeași entitate i-a transmis că soția victimei este „acaparată de un spirit”, iar pentru a o salva sunt necesare alte „sacrificii”. Astfel, bărbatul ar fi plătit încă 165.382 de lei.

Un an mai târziu, în 2023, inculpatul ar fi revenit cu noi avertismente, afirmând că fiul victimei urmează să se îmbolnăvească din cauze supranaturale și că are „o pată de întuneric”. Pentru a evita acest lucru, ieșeanul ar fi fost determinat să trimită 49.189 de lei.

În 2024, inculpatul ar fi susținut că victima însăși este în pericol, spunându-i că urmează o perioadă critică în viața sa, cu risc de moarte, dacă nu face noi „sacrificii”. În acest context, bărbatul ar fi plătit încă 47.400 de lei.

Procurorii consideră că inculpatul a profitat de vulnerabilitatea victimei și a folosit aceste afirmații pentru a obține sume importante de bani, cazul fiind trimis în instanță pentru judecată.