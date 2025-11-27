Incendiu din cauza unui frigider defect, la Pașcani. Două femei au murit intoxicate cu fum

Două femei, în vârstă de 65 și 71 de ani, au murit joi, 27 noiembrie, după ce s-au intoxicat cu fum într-un incendiu izbucnit într-o locuință din municipiul Pașcani, suburbia Blăgești. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, focul ar fi pornit de la un frigider defect.

La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere, 13 pompieri, un echipaj de prim ajutor și unul al Serviciului Județean de Ambulanță.

„La sosirea forţelor de intervenţie, incendiul nu se mai manifesta, însă încăperea era puternic afumată. În urma pătrunderii în interiorul locuinţei, au fost descoperite două persoane de sex feminin decedate, intoxicate cu fum, în urma unui incendiu izbucnit la un frigider. Pentru cele două victime nu s-a mai putut face nimic. Cazul a fost preluat de autorităţile abilitate pentru cercetări”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Iași, Georgică Onofreiasa, potrivit Agerpres.

Cazul a fost preluat de autoritățile competente pentru cercetări.