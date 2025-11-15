Arde o pensiune din Mahmudia, în Delta Dunării. Flăcările s-au extins și la restaurant

Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă, 15 noiembrie, la o pensiune din localitatea Mahmudia, județul Tulcea.

„Apelantul a transmis că iese fum și flacără din acoperișul pensiunii la parterul căreia este și un restaurant. La fața locului se deplasează trei autospeciale de stingere și autoscară din cadrul detașamentului de pompieri Tulcea”, a transmis ISU Tulcea.

Nu au fost semnalate victime ori persoane blocate în pensiune.

Știre în curs de actualizare....