Când vor fi semnate contractele pentru sectoarele de autostradă Paşcani-Siret şi Paşcani-Ungheni

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri la Iaşi că lucrările la sectoarele de autostradă Paşcani-Suceava-Siret şi Moţca-Iaşi-Ungheni ar urma să înceapă în toamna acestui an sau în primăvara anului viitor.

Premierul a afirmat că a venit vineri la Iaşi pentru a discuta cu reprezentanţii administraţiei locale din judeţul Iaşi pe această temă, motivând că aceste două proiecte, finanţate prin programul SAFE, vor trebui finalizate până în anul 2030.

”Sunt lucrări finanţate prin programul SAFE şi trebuie finalizate până în 2030”, a argumentat premierul.

Premierul a mai declarat că lucrările vor începe în toamnă sau anul viitor.

”Este important ca în afară de ceea ce fac cei de la Ministerul Transporturilor și companiile care pun în practică aceste proiecte, administrația locală să creeze condiții, pentru ca după ce se semnează contractele de proiectare și execuție – care toate ar urma să fie semnate în primăvara acestui an – să putem să pregătim lucrările în așa fel încât din toamna acestui an sau cel mai târziu, din primăvara anului viitor, aceste lucrări să înceapă”, a mai spus Bolojan.

Agenda discuțiilor de la Iași, cu administrația locală, a vizat starea economiei naționale, precum și principalele provocări administrative și de dezvoltare ale județului.