Consilierul local care s-a prăbușit cu avionul în Iași va fi transferat în străinătate. Medicii i-au amputat picioarele, iar starea lui rămâne critică

Marian Jan Chiriță, pilotul care s-a prăbușit cu avionul sâmbătă, 27 septembrie, în apropierea municipiului Iași, va fi transferat la o clinică de specialitate din străinătate, starea bărbatului fiind în continuare critică.

Pilotul, care este și consilier local din partea AUR, se află în stare critică în Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iaşi. El este intubat, ventilat mecanic şi are arsuri pe aproximativ 35 la sută din suprafaţa corpului, scrie News.ro.

„Se fac intervenţii de chirurgie plastică şi se va solicita transfer într-un centru din Europa. Până atunci se va efectua tratament de terapie intensivă”, a declarat medicul Diana Cimpoeşu, coordonatorul UPU-SMURD Iaşi.

Medicii i-au amputat pilotului ambele picioare, intervenţia având loc la spitalul ieşean.

Celălalt pacient rănit în accidentul de avion este internat în acelaşi spital, având o stare stabilă din punct de vedere hemodinamic şi respirator.

Incidentul a avut loc pe 27 septembrie, când avionul s-a prăbușit în perimetrul unei unități militare din subordinea Batalionului 198 Sprijin Logistic ,,Prut”, localitatea Dancu, Iași.

După prăbușire, avionul a fost cuprins de flăcări, iar pompierii, sprijiniți de militarii unității, au intervenit pentru a stinge incendiul. În avion se aflau doi bărbați, cu vârste de 55 și 51 de ani, care au fost transferați la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași.

Bărbatul de 55 de ani are arsuri severe pe picioare și torace, de gradul III și IV, în timp ce pasagerul de 51 de ani a suferit multiple traumatisme.