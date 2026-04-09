Șoc în tramvaiul din Craiova: o fată de 15 ani, lovită în cap cu un trafalet de un bărbat necunoscut. Agresorul a fost reținut

O scenă de violență extremă a avut loc într-un tramvai din Craiova, unde o fată de 15 ani a fost lovită în cap cu mânerul metalic al unui trafalet de către un bărbat necunoscut. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din vehicul, iar adolescenta a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit anchetatorilor, incidentul s-a petrecut în timp ce tramvaiul era în mers. Bărbatul a fost deranjat de faptul că fata se săruta cu prietenul său de 17 ani, în mijlocul de transport în comun. Agresorul nu îi cunoștea pe cei doi și nu a avut nicio discuție cu ei înainte de a lovi fata în cap cu mânerul metalic al trafaletului.

Mai mulți călători, șocați de gestul bărbatului, au sărit în ajutorul tinerilor. Agresorul a fost imobilizat și chiar lovit, dar ulterior, când s-a liniștit, a fost lăsat să plece. Prietenul fetei a sunat imediat la 112 pentru a cere ajutor, potrivit publicației Gazeta de Sud.

Identificat și reținut de poliție

Adolescenta a fost transportată la spital, unde a primit îngrijirile necesare. Incidentul s-a produs luni, însă abia ieri agresorul a fost identificat de anchetatori cu ajutorul imaginilor din tramvai.

Sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Astăzi, suspectul urmează să fie prezentat procurorilor, cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.

Bărbatul este cercetat acum pentru lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice. Autoritățile au subliniat că toate mijloacele de transport în comun din Craiova sunt monitorizate video și, în caz de infracțiuni, imaginile sunt transmise poliției.