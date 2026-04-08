Imaginile care surprind scenele de violență petrecute pe o stradă din Cluj-Napoca, unde un curier a fost lovit cu o rangă de un șofer, au stârnit numeroase reacții aprinse pe rețelele de socializare.

Imaginile agresiunii, publicate pe rețelele de socializare. Sursa: Reddit.com
Imaginile agresiunii, publicate pe rețelele de socializare. Sursa: Reddit.com

Un localnic din Cluj-Napoca a surprins cu telefonul mobil o scenă violentă petrecută, marți, 7 aprilie, pe o stradă din zona Între Lacuri, din Cluj-Napoca.

Agresiune în trafic

Imaginile publicate pe rețelele de socializare arată cum un șofer a coborât din mașină și a agresat angajatul unui serviciu de curierat, sub privirile mai multor trecători. Bărbatul și-a lovit victima cu o rangă, doborând-o pe trotuar. O femeie a intervenit în încercarea de a-l opri pe agresor. Apoi, acesta s-a urcat la volan și a trecut cu mașina aproape de victimă. Polițiștii clujeni s-au sesizat din oficiu și au deschis o anchetă penală.

„În urma apariției în spațiul public a unui articol de presă referitor la o stare conflictuală dintre două persoane, care ar fi avut loc în data de 7 aprilie a.c., pe o stradă din municipiul Cluj-Napoca, facem următoarele precizări: la data de 7 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe. S-au demarat verificări cu celeritate pentru identificarea persoanelor implicate, stabilirea situației concrete de fapt și luarea măsurilor în funcție de concluziile rezultate”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Cluj.

Reacții aprinse la scenele de violență din Cluj-Napoca

În timp ce o anchetă este în desfășurare, iar polițiștii anunță că urmează să stabilească exact cum s-a produs conflictul, imaginile cu agresiunea au devenit virale pe rețelele de socializare. Numeroși români și-au arătat revolta față de gestul șoferului din Cluj.

Unii dintre ei au reclamat că astfel de scene se produc din cauza lipsei de implicare a polițiștilor, susținând că au fost martorii unor evenimente la fel de grave.

„Să vezi cum, duminică noaptea, au venit polițiștii la o bătaie între două grupuri, au oprit, s-au uitat la ei cum se bat zece secunde și au plecat. Tot în centrul orașului de cinci stele. Tot nesiguranța și neîncrederea au rămas motto-ul polițiștilor”, afirmă un internaut, pe platforma Reddit.

Cluj-Napoca vs Timișoara: Rivalitatea urbană care a aprins internetul

Altcineva susține că forțele de ordine își fac rar simțită prezența în trafic, în afara unor evenimente care strâng un număr mare de oameni.

„Cinci zile pe săptămână stau câte opt-nouă ore în trafic, prin aproape tot orașul, și nu văd mai mult de trei patrule care se plimbă prin oraș. Nu e că nu sunt polițiști, pentru că atunci când e Untold, Electric Castle sau meciuri, apar din senin zeci, sute de polițiști și jandarmi”, afirmă acesta.

„Mai multă poliție pe străzi înseamnă mai multă teamă să scoți ranga repede în oraș”, completează alt internaut.

Alți localnici susțin însă că numărul polițiștilor este mic și că nu pot fi prezenți peste tot, pentru a aplana astfel de conflicte spontane.

„Abia sunt oameni să facă două patrule pe un cartier”, crede alt localnic.

„Poliția ar fi trebuit să aibă un glob de cristal și să prevadă, cu zece minute înainte, săvârșirea infracțiunii?”, întreabă ironic alt român.

Mesaje dure pentru agresor

Mulți comentatori și-au îndreptat atenția spre agresor și cer autorităților să îl pedepsească dur.

„Să dai cu parul într-un om căzut la pământ, surprins pe cameră, înseamnă executare sugerată”, notează cineva.

Alți români au cerut autorităților să îl identifice și să îl aresteze cât mai repede.

„Trebuie să înfunde pușcăria!”, este de părere unul dintre aceștia.

Unii sunt însă de părere că autoritățile vor trebui să stabilească exact ce s-a petrecut între cei doi, susținând că incidentul ar fi putut fi început de curier.

„Ar fi fost corect să vedem clipul cu cel puțin 40 de secunde înainte, astfel de certuri nu încep din nimic”, concluzionează un român.

Ironii la adresa Clujului

Unii români au comentat ironic scenele de violență din Cluj Napoca.

„În Cluj? Capitala civilizației mondiale? Fake, fake, fake!”, a scris un internaut.

„În Cluj așa ceva? Nu se poate. E trucaj sau sunt vinituri. Acolo e civilizație, nu ca în restul țării”, adaugă un alt comentator.

„O să facă Paștele cu Dani Mocanu în celulă”, crede altcineva.

Un român susține că angajații serviciilor de curierat ar trebui să fie mai precauți pentru a nu deveni victimele unor astfel de agresori.

„Să aveți neapărat spray cu piper sau gaz paralizant la voi. Și să fie de la o companie specializată, chiar dacă e mai scump. Nu o să vă vină să credeți cum îi îmblânzește pe oamenii aceștia agresivi și cum se apucă de plâns cu tot cu răngile lor”, notează altcineva.

Alt român afirmă că Poliția nu trebuie decât să îl identifice și să îl aducă la secție, iar mai departe, este problema procuraturii și a judecătoriei unde ajunge cazul.

„Cazul acesta este destul de simplu și, cel mai probabil, se termină destul de repede dacă depune plângere curierul. Dar, dacă agresorul este la prima abatere, poate primi o pedeapsă cu suspendare sau doar amendă penală. Acestea sunt pedepsele, n-ai ce să-i faci”, concluzionează un român.

