Joi, 22 Ianuarie 2026
Adevărul
Publicat:

O membră a unei grupări românești specializate în furturi din bijuterii a fost surprinsă de camerele de supraveghere în timp ce fura un inel cu diamant, evaluat la aproximativ 6.700 de euro, dintr-un magazin din Dorset. Deși are condamnări anterioare pentru fapte similare, femeia nu va merge la închisoare, judecătorul invocând situația gravă a fiului ei, bolnav de cancer.

Momentul în care românca fură inelul FOTO: Captură video
Momentul în care românca fură inelul FOTO: Captură video

Imaginile video arată momentul în care Claudia Rostas, în vârstă de 33 de ani, strecoară inelul în palmă la doar câțiva centimetri de vânzătoarea neatentă. Incidentul a avut loc pe 26 aprilie 2025, la magazinul de familie Hamilton’s din Christchurch, Dorset, chiar înainte de închidere.

Rostas a intrat în magazin împreună cu un bărbat și a cerut să vadă inelul. Apoi le-a cerut angajaților să îl împacheteze pentru cadou. În ultimul moment, a spus că nu îi place hârtia și panglica alese. Cât timp vânzătoarea și-a întors capul pentru câteva secunde, femeia a ascuns inelul, a închis cutia și a pus la loc ambalajul, fără să își ia privirea de la angajată, relatează Daily Mail.

A înapoiat pachetul gol, iar personalul a început să îl împacheteze, presupunând că bijuteria se află înăuntru, în timp ce Rostas număra banii. A urmat plecarea: femeia a spus că nu are suficienți bani și că va merge să mai aducă de la mama ei, care o aștepta afară. Nu s-a mai întors. Câteva momente mai târziu, angajații au deschis cutia și au descoperit că inelul dispăruse.

Sursa video: Daily Mail

Identificată și arestată 

Rostas face parte dintr-o rețea românească cu condamnări în mai multe zone din Anglia, inclusiv Teesside, Kent, Devon, Londra, Bradford și Rotherham, pentru furturi similare comise de-a lungul a peste zece ani. Ea a fost identificată cu ajutorul camerelor CCTV și arestată pe aeroportul Stansted, la întoarcerea din România. Inelul nu a fost niciodată recuperat, iar femeia a refuzat să ajute poliția să îl găsească.

La Poole Magistrates’ Court, procurorul Charles Nightingale a descris metoda folosită: „Când personalul a deschis din nou cutia, nu mai era niciun inel. Inculpata, prin distragerea atenției, a băgat inelul în buzunar. Este pierdut, inelul nu a fost recuperat”.

Citește și: Tânăr român, arestat la Como după ce a încercat să fure marfă de aproape 2.400 de euro dintr-un supermarket

La momentul furtului, Rostas se afla deja sub o pedeapsă cu suspendare pentru o infracțiune comisă anterior în Kent.

Apărarea: banii, pentru copilul bolnav 

Avocatul apărării, Guy Gosheron, a spus că Rostas a obținut aproximativ 870 de euro din vânzarea inelului și a folosit banii pentru a-și ajuta fiul de 12 ani, care suferă de leucemie limfoblastică acută și o tumoră pe creier și mai are o speranță de viață de până la trei ani.

Femeia a mai pierdut un copil din cauza cancerului în 2022 și se confruntă cu „dificultăți financiare semnificative”, fiind nevoită să călătorească de mai multe ori pe săptămână din nordul Londrei până la spitalul Great Ormond Street pentru chimioterapie.

„Nu a mai avut probleme o perioadă, iar reluarea activității infracționale este legată de boala fiului ei”, a spus avocatul. „Din păcate, prognosticul este foarte sumbru și vrea să îi poată oferi cadouri cât timp mai au împreună”.

El a adăugat: „Instanțele sunt prudente cu persoanele care se ascund în spatele faptului că au copii. Dar o pedeapsă cu închisoarea ar putea să îi răpească șansa de a fi alături de copilul ei când va muri. Vă rog să luați în considerare o alternativă”.

Decizia instanței 

Judecătoarea Orla Austin a descris-o pe Rostas drept „o femeie lipsită de onestitate”, cu „un nivel limitat de remușcare” și un istoric clar de furturi în toată Anglia. Totuși, a decis să îi acorde o ultimă șansă pentru a putea fi alături de fiul ei.

„A fost un furt sofisticat, deliberat, prin distragerea atenției”, i-a spus judecătoarea. „În cele din urmă, sunteți o hoață pricepută și v-ați folosit abilitățile pentru a lua acel inel, care a dispărut și nu mai poate fi recuperat. Am rezerve serioase legate de onestitatea dumneavoastră”, a adăugat ea. „Totuși, sunt dispusă să vă ofer o ultimă oportunitate și să suspend pedeapsa”.

Rostas, care a recunoscut furtul, a primit o condamnare de 26 de săptămâni de închisoare, suspendată pe o perioadă de doi ani, 20 de zile de activități de reabilitare și obligația de a plăti despăgubiri de aproximativ 930 de euro, în rate lunare, din ajutoarele sociale.

Instanța i-a interzis, de asemenea, timp de un an, să intre în orice magazin din Anglia și Țara Galilor, cu excepția supermarketurilor alimentare, oficiilor poștale și farmaciilor.

Dacă doriți un obiect electric sau haine, va trebui să le cumpărați dintr-un supermarket sau online”, a spus judecătoarea. „Recunosc că este o restrângere semnificativă a libertății, dar având în vedere caracterul repetat al infracțiunilor, o consider proporțională”.

